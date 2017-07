TAKAGI&KETRA FEAT ARISA E LORENZO FRAGOLA/ A Roma con L’esercito del Selfie (Wind Summer Festival, 11 luglio)

Wind Summer Festival, stasera su Canale 5

TAKAGI&KETRA FEAT ARISA E LORENZO FRAGOLA AI WIND SUMMER FESTIVAL CON LA LORO HIT- Questa sera, martedì 11 luglio 2017 andrà in onda, in prima serata su Canale 5, una nuovissima puntata del Wind Summer Festival. Tra i tanti ospiti attesi per l'evento ci sarà anche l'inedito quartetto artistico formato da Takagi & Ketra feat Arisa e Lorenzo Fragola, il cui singolo L'esercito del selfie sta riscuotendo un grande successo radiofonico, tanto da poter essere annoverato tra i tormentoni di quest'estate 2017. Il video clip ufficiale del brano, disponibile suo canale vevo di Takagi e Ketra, ha quasi già raggiunto un milione di visualizzazione. La clip musicale, prodotta da Gaetano Morbioli, vanta anche la partecipazione di Pippo Baudo e Francesco Mandelli. Per promuovere il brano, già prima della sua uscita ufficiale, è stata aperta una fan page dedicata su Facebook ed intitolata proprio L'esercito del Selfie. Il testo della canzone è stato scritto da Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti, famoso gruppo musicale del panorama indie rock italiano.

TAKAGI&KETRA FEAT ARISA E LORENZO FRAGOLA, IL BRANO ''L'ESERCITO DEL SELFIE'' - La coppia di successo formata da Alessandro Merli, alias Takagi, e Fabio Clemente, alias Ketra, ha confezionato numerose hit per grandi artisti del panorama musicale italiano come Roma-Bangkok, Nu juorno buon, Vorrei ma non posto ed Assenzio. Il brano L'esercito del selfie presenta decisamente uno stile ed un gusto ispirato alle canzoni estive degli anni sessanta, con un mood che ricorda L'estate sta finendo. Una forte similitudine è stata riscontrata anche con il brano Amico Vagabondo, di Emildio Doria e Claudio Diano. Anche la trasmissione Mediaset de Le Iene si è occupata della questione e dell'ipotetico plagio. Ad impreziosire ancora di più il brano ci sono poi le straordinarie voci di Arisa e Lorenzo Fragola. Arisa, dopo aver interrotto la sua collaborazione con la Warner Music Italia, è reduce dal successo del brano Ho perso il mio amore. Lorenzo Fragola, invece, torna a fare musica dopo circa un anno di stop.

