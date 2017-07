TEMPTATION ISLAND 2017/ Pagelle terza puntata: Ruben si trasforma con l'aiuto dei ragazzi (e di Filippo)

Temptation Island 2017

ASPETTI TOP DELLA PUNTATA: Nella terza puntata di Temptation Island edizione 2017 si sono visti tantissimi momenti divertenti e belli da gustare: tra questi sicuramente lo scherzo organizzato da Ruben a Francesca con la complicità di tutta la redazione, di Filippo e anche dei ragazzi, che l'hanno prima aiutato migliorare carattere e personalità, poi il fisico con gli allenamenti del personal trainer Francesco e poi c'è stato anche un taglio netto del look con capelli e abiti nuovi. Inoltre, l'arrivo di una ragazza nuova, una "tentatrice" particolare, arrivata solo per Ruben e pronta a corteggiarlo. Lei infatti è un'attrice coinvolta nel piano per far ingelosire Francesco a e fa molti complimenti a Ruben, il quale a sua volta si apre con lei e le racconta alcune cose della sua vita. Lo scherzo sembra aver funzionato e la produzione merita i complimenti di tutti: Francesca ha avuto una reazione e si è confrontata con le altre ragazze dopo il video.

ASPETTI FLOP DELLA PUNTATA: Terza importantissima puntata di Temptation Island 2017 in cui si sono visti tanti aggiornamenti (belli, ma soprattutto brutti) tra le coppie rimaste in gara dopo l'abbandono di Riccardo e Camilla l'ultima settimana con il falò di confronto. Tra i flop di questa serata, però, sempre la solita Francesca che non fa altro che trattare male - anche a distanza - il suo fidanzato Ruben il quale, d'altro canto, si è anche stancato di subire sempre questi attacchi pesanti d parte della sua fidanzata e l'unica cosa a cui pensa invece di essere arrabbiato è solo il modo per farle cambiare idea e riconquistarla. Lei, invece, continua a dargli addosso: "Non è di certo un genio", ha commentato in puntata. "È monotono, non ha ambizioni né sogni nel cassetto, non ha obiettivi, non vuole la carriera ma solo fare un figlio e avere una famiglia". E allora Francesca, che male c'è? (Fabiola Granier)

