THE KOLORS/ La band torna a cantare: Crazy è il loro nuovo singolo (Wind Summer Festival 2017)

The Kolors al Wind Summer Festival

THE KOLORS, LA BAND PARTECIPA ALLA SERATA MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL 2017)

sera, 11 luglio 2017 torna in prima serata, su Canale 5, l'appuntamento con il Wind Summer Festival, l'atteso evento musicale estivo che raccoglie sul palco i più grandi artisti del momento. Tra questi ci saranno anche i The Kolors, vincitori dell'edizione 2015 di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. Il 19 maggio 2017 è uscito il loro ultimo album dal titolo You, accompagnato dal primo singolo estratto What Happned last night, il cui video musicale è stato girato interamente a Tokyo. Durante questa prima settimana di luglio 2017 è inoltre uscito il loro nuovo singolo intitolato Crazy. L'ultimo album targato The Kolors segna definitivamente un cambiamento. Un vero e proprio lavoro internazionale in cui ogni singolo brano richiama chiaramente stile e sound di grandi artisti del panorama musicale mondiale come Michael Jackson, Oasis e Depeche Mode. Il messaggio racchiuso dell'album You è quello di non arrendersi e cercare continuamente una propria identità, senza conformarsi a degli inutili preconcetti, ribellandosi e lottando.

THE KOLORS, STASH E LA FINE DELLA SUA RELAZIONE CON CARMEN FIORENTINO -

Negli ultimi mesi, Stash, il frontman dei The Kolors è tornato alla ribalta delle cronache di gossip a causa della fine della relazione sentimentale, lunga dieci anni, che lo legava a Carmen Fiorentino, nota giornalista di moda. In un'intervista a TVzap, Stach Fiordispino ha dunque ufficialmente annunciato di essere tornato single e di aver bisogno di tranquillità per poter ritrovare il proprio equilibrio. Non esclude nulla e, tuttavia, preferisce vivere alla giornata.

THE KOLORS, GLI ESORDI

Il gruppo dei The Kolors, che si è formato a Napoli nel 2010, è costituito da Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona. La grande notorietà è stata raggiunta solo nel 2015, in seguito alla vittoria del talent Amici. Tra i loro grani di maggior successo troviamo Ok, Why don't you love me e Everytime. Il loro primo album dal titolo Out ha raggiunto, nel giro di una solo settimana, il primo posto della classifica italiana degli album più venduti ed è divenuto disco di platino con più di 200mila copie vendute. Nel 2016 si sono aggiudicati diversi premi e riconoscimenti come l'MTV Italia Awards, il Tim Music Onstage Awards e il Premio Lumezia-proposta internazionale.

