THEGIORNALISTI/ La band si esibisce con il nuovo pezzo Riccione? (Wind Summer Festival 2017)

Thegiornalisti al Wind Summer Festival 2017

THEGIORNALISTI, LA BAND PARTECIPA ALLA SERATA MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) -

Ci saranno anche loro nella serata dei Wind Summer Festival di martedì 11 luglio, in onda su Canale 5 in prima serata. I Thegiornalisti rappresentano il gruppo capace di compiere il salto classico tra la scena ''indie'' e quella ''mainstream'' della musica italiana. D'altronde con il suo ultimo album 'Completamente Sold Out', la band romana capitanata da Tommaso Paradiso ha prodotto una serie di successi tale da far scalare ai vari singoli del classifiche dei download digitale.

THEGIORNALISTI, IL NUOVO BRANO ''RICCIONE''-

L'ultimo pezzo, ''Riccione'', ne è l'esempio più lampante: un brano dal mood decisamente estivo, capace di entrare in testa come un tormentone eppure di mantenere anche quella vena cantautorale che non è mai mancata a una band che, soprattutto nei suoi primi lavori, si rifaceva molto alla scuola bolognese che aveva in Lucio Dalla, Luca Carboni e gli Stadio i suoi rappresentanti maggiormente significativi. Il precedente album dei Thegiornalisti, ''Fuori tempo'', aveva comunque presentato dei pezzi accattivanti e in grado di far crescere esponenzialmente, in termini di presenze, la dimensione live del gruppo. ''La fine dell'estate'', ''Proteggi questo tuo ragazzo'', ''Mare Balotelli'', ''Promiscuità'', si trattava sicuramente di pezzi in grado di far capire come la dimensione della band potesse diventare da un momento all'altro estremamente popolare.

THEGIORNALISTI, I LORO SUCCESSI

Con ''Completamente Sold Out'' si è arrivati però al definitivo salto di qualità. Già il pezzo di lancio, ''Tra la strada e le stelle'', aveva fatto il pieno di views su YouTube e aveva fatto capire come i Thegiornalisti potessero lanciarsi in una dimensione che permettesse loro di dominare letteralmente l'airplay radiofonico. Così è avvenuto con il secondo singolo, ''Completamente'', canzone dal video accattivante ispirato ai film anni Ottanta stile ''Sapore di sale'', che è diventata una delle più trasmesse dello scorso anno. Si è andati avanti con ''Sold Out'', pezzo che completa la title track e che nel video tradisce la passione per il calcio del gruppo e del leader Tommaso Paradiso in particolare, grande tifoso della Lazio. Un crescendo di successi che è stato alimentato anche dalla dimensione prettamente sociale del gruppo, ma con ''Riccione'' i Thegiornalisti potrebbero essere arrivati alla svolta per quanto riguarda la produzione di un singolo, con il brano che si prospetta già come uno dei più ascoltati di questa estate 2017.

Certo ai Thegiornalisti non sono mancate anche le critiche, con la band accusata dai fan della prima ora di essersi discostata troppo dalle atmosfere degli inizi, accuse rispedite al mittente dal gruppo che non ha mai rinunciato al suo percorso di crescita. Tommaso Paradiso però non ha mai fatto mistero di voler alimentare la propria creatività a trecentosessanta gradi, non solo tramite l'esperienza dei Thegiornalisti, ma anche con passaggi televisivi come quelli da inviato di ''Quelli che il calcio...'' e come autore di canzoni per altri esponenti di spicco della musica italiana, con collaborazioni come nella hit ''Pamplona'', inserita nell'album del rapper Fabri Fibra. Il Sold Out è arrivato poi veramente in occasione dei concerti dei Thegiornalisti al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, segno del livello di popolarità della band che non per niente sarà uno dei nomi più attesi della serata del Wind Summer Festival, trasmessa su Canale 5 questa sera

