The Halcyon/ Anticipazioni seconda puntata: Lady Hamilton e Lucian, sarà amore?

The Halcyon

THE HALCYON, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

The Halcyon, la serie in costume ambientata durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale nata dall'intuito di Charlotte Jones, torna in onda questa sera su Raiuno con la seconda puntata. La serie in cui lavorano attori bravissimi come Olivia Williams (Priscilla), Matt Ryan (Joe O’Hara), Kara Tointon (la cantante Betsey Day), Steven Mackintosh (nei panni di Richard Garland), Annabelle Apsion (che interpreta Lillian Hobbs), Mark Benton (che presta il volto a Dennis Feldman) è stata accolta con entusiasmo dal pubblico italiano che ha apprezzato la scenografia, i costumi, la storia e la bravura degli interpreti. La prima puntata con 2 milioni 668mila spettatori (12.7% di share) nel primo episodio e 2 milioni 227mila spettatori pari al 12.2% nel secondo. Numeri che fanno ben sperare per il proseguo della serie che in patria, tuttavia, è già stata cancellata nonostante si tratti di uno dei drama tv più belli che siano mai stati realizzati.

Nella seconda puntata di The Halcyon, all’Hotel Halcyon arriva il Conte de St Claire che giunge in Inghilterra per fuggire ai nazisti che stanno per invadere il suo Paese. Per i dipendenti dell’hotel non è facile accontentarlo. Il Conte, infatti, è una persona molto difficile. Emma, nel frattempo, è alle prese con il suo nuovo ruolo di vice direttrice dimostrando di avere carattere ed esperienza per farcela. Nel frattempo, la situazione nel mondo precipita. I Nazisti sono sempre più padroni del conflitto mondiale e l’Inghilterra si ritrova da sola a contrastare la sete di potere della Germania. Emma accompagna O’Hara all’ospedale dove gli mostra la dura realtà della guerra facendogli vedere tutti i feriti del conflitto. Lucian, nel frattempo, comincia a corteggiare Lady Hamilton mentre Gloria, la madre di Betsey, si presenta in albergo mettendo in ridicolo la figlia con il suo comportamento.

© Riproduzione Riservata.