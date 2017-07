Thomas Bocchimpani / Da Io canto ad Amici, una vita da Talent (Wind Summer Festival 2017)

Wind Summer Festival 2017, Thomas Bocchimpani

Thomas Bocchimpani sarà tra gli artisti di punta della serata del Wind Summer Festival 2017 che verrà trasmessa da Canale 5. L'evento è già andato in scena a giugno a Piazza del Popolo a Roma, ma solo in questo mese viene proposto in televisione. Il ragazzo ha fatto breccia nel cuore delle adolescenti grazie al suo carattere mite e riservato, nonostante il suo look alternativo il ragazzo nasconde un cuore d'oro. In molti si chiedono se Thomas abbia una ragazza, ma il ragazzo si è sempre professato single convinto nonostante le apparenza ( sul profilo personale di Instagram, si possono trovare le foto di Thomas in compagnia di una ragazza).

THOMAS BOCCHIMPANI, AMICI E IO CANTO, ORA I "GRANDI"

Thomas Bocchimpani, tra gli artisti del Wind Summer Festival 2017, ha partecipato alla sedicesima edizione di Amici, quella del 2017: possiede la fama di essere stato il più giovane cantante del celebre talent. Residente nella provincia di Vicenza in Veneto, Thomas Bocchimpani ha coltivato la passione per la musica sin dalla tenera età: a partire dagli otto anni in poi, ha studiato canto e pianoforte, nonché la chitarra da autodidatta. Come se non bastasse il giovane (ha festeggiato i suoi diciassette anni all'interno del programma!), ha una passione per l'hip-hop, motivo per il quale si è specializzato in questa disciplina. Infatti, pare che il suo idolo sia proprio Michael Jackson! Il suo primo singolo si intitola Scusa, che ha ottenuto il consenso del pubblico scalando, in maniera più che ottimale, tutte le classifiche in poco tempo.

Amici non è stato il primo talent show al quale il giovanissimo Thomas Bocchimpani ha partecipato: infatti, il ragazzo è arrivato in semifinale nel programma condotto da Gerry Scotti, la quarta stagione di Io Canto. Recentemente è uscito il suo primo album da solista, il 19 Maggio 2017, intitolato Oggi più che mai prodotto da Warner Music Italia. Tra gli inediti, citiamo i singoli Why e Normalità. Subito dopo l'eliminazione da Amici (che ha causato diverse polemiche in rete da parte dei fan), il ragazzo ha collaborato con altri vincitori delle passate edizioni, come Stash and The Colors. La Warner Music Italia ha dichiarato di voler lanciare Thomas nel panorama musicale italiano e perché no, internazionale, al fianco di nomi come Justin Biebers e Bruno Mars. Thomas Bocchimpani ha dichiarato di essere felicissimo del suo percorso dopo il talent di Maria De Filippi. E si è aggiudicato il premio Oro, durante le premiazioni del programma, per l'album Oggi più che mai.

