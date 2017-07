UNA VITA/ Anticipazioni 11 luglio: Mauro e Teresa si dicono addio

Una vita

L'ADDIO DI MAURO A TERESA

Il matrimonio di Mauro e Humilidad sarà ormai alle porte ma il protagonista maschile di Una Vita continuerà a pensare solo ad un'altra donna. Ovviamente stiamo parlando di Teresa, l'unica persona che abbia mai amato, anche se il senso di colpa lo ha spinto ad accettare di sposare la sua storica fidanzata Humilidad. Dopo la festa di addio al celibato organizzata da Felipe, Mauro uscirà dall'appartamento degli Alvarez Hermoso e incontrerà proprio la sua Teresa, alla quale chiederà di trascorrere qualche ora insieme prima dell'alba. I due innamorati trascorreranno un breve periodo di intensa felicità, comportandosi come due fidanzatini alle prese con una stupenda storia d'amore. Poco dopo però dovranno fare i conti con la triste realtà, dicendosi addio. La disperazione di entrambi sarà evidente e a distanza di qualche minuto Mauro dovrà anche affrontare la richiesta di Humilidad: dopo averlo visto in sogno baciare Teresa, la futura sposa chiederà al fidanzato cosa provi davvero per la maestra. Per la prima volta lui confesserà di amarla in passato, precisando però che tra loro ora è tutto finito.

CASILDA E MARTIN SPOSI

Nella puntata di Una Vita di oggi avrà luogo una delle cerimonie più tristi delle trame della telenovela spagnola. Nonostante non ci sia più nulla da fare e Martin si prepari a quella che sembra un'inevitabile condanna a morte, la coppia deciderà di realizzare il loro ultimo sogno prima dell'addio. Per questo, anche grazie all'aiuto di Felipe, la domestica e il soldato si sposeranno in carcere e trascorreranno la loro prima notte di nozze insieme ma dietro alle sbarre. Sarà un avvenimento molto triste ma allo stesso tempo confermerà la forza di questo amore. Se i due neo-sposi saranno ormai rassegnati a dirsi addio, non si potrà dire la stessa cosa di Leonor, decisa ad utilizzare qualsiasi metodo pur di far ottenere l'indulto al marito di Casilda. Per questo ha scritto un'accorata lettera alla regina, chiedendo anche a Cayetana di intervenire per convincere l'amica ad aiutare la coppia. Considerando la generosità della dark lady è difficile pensare che possa aiutare la coppia, ma considerando la disperazione di queste ultime ore precedenti all'esecuzione anche una piccola speranza basterà per migliorare lo stato d'animo dei protagonisti di questa vicenda.

