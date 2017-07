UNA VITA / Anticipazioni spagnole: colpo di scena, arriva il padre di Cayetana

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ARRIVA FINALMENTE IL PADRE DI CAYETANA – Colpo di scena in arrivo nelle puntate spagnole di Una Vita dove continua ad essere la protagonista Cayetana, amata e al tempo stesso odiata dai fans. La storia di Cayetana è ormai entrata nel vivo con la verità sulle sue origini. La vedova di German, infatti, non è una vera signora ma la figlia di Fabiana che, per salvare la figlia e assicurarle un futuro dignitoso, la scambiò con la piccola Teresa. I fans di Una Vita, tuttavia, si sono sempre chiesti chi sia il padre di Cayetana non ricevendo mai risposte. Fabiana, infatti, è sempre stata molto sfuggente preferendo non svelare nulla del suo passato per non mettere in pericolo il futuro della figlia. Nelle puntate in onda in Spagna, però, la verità è finalmente venuta a galla. Ursula, che in realtà non è morta, conosce l’identità dell’uomo che è il gioielliere Jaime Alday a cui promette di portarlo dalla sua primogenita.

Ad Acacias 38 arriverà così il ricco ed elegante Jamie, assalito dai sensi di colpa per aver abbandonato sua figlia. Ursula, essendo a conoscenza del suo segreto, si avvicina sempre di più al gioiellieri che, nel quartiere, arriva con gli altri due figli, Samuel e Diego. Jamie, vedovo, ha avuto in passato una relazione con Fabiana ed ora che è rimasto solo vuole rimediare agli errori del passato. L’uomo, dunque, rivelerà a Cayetana di essere il suo vero padre? Come reagirà la domestica alla vista dell’uomo?

© Riproduzione Riservata.