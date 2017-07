Un posto al sole: Roberto prepara la sua vendetta contro Marina (Anticipazioni puntata 11 luglio)

Un posto al sole

ROBERTO PREPARA LA SUA VENDETTA?

La puntata di Un posto al sole di oggi concederà ancora ampio spazio ai problemi tra Roberto e Marina, con la presenza scomoda dell'antagonista Matteo. Ieri Ferri è tornato a casa dopo essere stato dimesso dall'ospedale ma si è trovato davanti ad un'amara sorpresa: la moglie aveva già lasciato Palazzo Palladini per cominciare altrove una nuova vita. Le intenzioni della Giordano sono apparse chiare eppure potrebbero presto portare a problemi apparentemente insuperabili. Questa sera, infatti, i due innamorati cercheranno di cominciare una nuova vita insieme mentre Roberto sarà alle prese con il suo piano di vendetta: avrà tra le mani una prova molto importante riguardante i corpi nascosti da Serra. Deciderà di usarla una volta per tutte?

I sentimenti di Denis e Giulia sono apparsi finalmente chiari ma ciò non basterà per convincere il personaggio interpretato da Corrado Tedeschi a fare la cosa giusta: l'uomo sarà ancora vittima delle richieste del clan Maiorano e valuterà la possibilità di sparire da Napoli una volta per tutte. La tensione tra Angela e Franco sarà ancora presente, tanto più che il padre di Bianca sarà più che mai vicino a don Peppino. Ma l'uomo potrebbe nascondere qualcosa di molto importante: sarà presto causa di nuovi problemi tra la storica coppia, che negli ultimi giorno sarà nuovamente coinvolta in una nuova crisi del loro rapporto?

