Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani felice: la differenza tra Giorgio e Marco (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani e Marco Firpo

UOMINI E DONNE, GEMMA GALGANI FELICE: LA DIFFERENZA TRA MARCO FIRPO E GIORGIO MANETTI (TRONO OVER) - "Mi sono innamorata di questo pelosetto sfaticato!!!! Sarà lui a mandarvi la buonanotte... se non si addormenta prima A domani bacini": è con queste parole che Gemma Galgani, come di consueto, saluta i suoi fan su Facebook in attesa di una nuova giornata. È però una gemma molto felice e serena quella che vediamo in queste ultime settimane attraverso i social. Dopo alcuni giorni di distacco, la dama più amata del Trono Over di Uomini e Donne è tornata a farsi vedere al fianco dell'uomo che ama, Marco Firpo. I due, in una diretta sul noto social, si sono mostrati felicissimi e innamoratissimi tra baci, sorrisi e sguardi complici che hanno scatenato i cuori e i like dei tanti follower in quel momento collegati con loro. È un periodo davvero d'oro per Gemma, probabilmente il più bello dall'inizio della sua avventura a Uomini e Donne. A differenza del rapporto con Giorgio Manetti, che la vedeva alternare momenti di gioia a gelosie e momenti cupi e tristi, con Marco questa parte "oscura" non c'è.

Ci sono solo grandi e sognanti sorrisi da parte della Galgani che rendono molto felice i suoi tantissimi fan, contenti di vederla serena. Quello che ora ci si inizia a chiedere e se questa relazione possa portare i due a decidere a settembre di tornare in studio solo per salutare il proprio pubblico e dire addio a Maria De Filippi che li ha ospitati fino ad oggi. Sarebbe un colpo di scena ma anche molto triste per tutti coloro che tanto si sono affezionati alla Galgani.

© Riproduzione Riservata.