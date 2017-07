Uomini e Donne/ Anticipazioni: Marco Cartasegna nella bufera, piovono critiche dal web (Trono Classico)

Uomini e donne, Marco Cartasegna

UOMINI E DONNE, PIOGGIA DI CRITICHE PER MARCO CARTASEGNA, ECCO PERCHÈ (TRONO CLASSICO) - Marco Cartasegna nella bufera! Non si arrestano le critiche per l'ex corteggiatore di Uomini e Donne che questa volta l'ha fatta davvero grossa per i suoi follower. Se negli ultimi giorni si è parlato di lui per il possibile flirt con Valentina Allegri, figlia del noto allenatore della Juventus Massimiliano, dopo la storia avuta con Federica Benincà, oggi Marco torna al centro del gossip per una sua story su Instagram. In questa Marco ironizza su un fatto che gli è accaduto nel pomeriggio di ieri, quando recandosi in una lavanderia alla domanda dell'impiegata "Dove vai in vacanza" ha risposto che stava per partire per la famosa isola spagnola Ibiza, ricevendo in tutta risposta "Ah bello, dov'è?". Fino a qui nulla di particolarmente eclatante, se non fosse che Marco ha fatto del sarcasmo sul fatto che l'impiegata non conoscesse la collocazione di Ibiza. Un comportamento che ha fatto insorgere il web, che in primis lo ha accusato di avere poca sensibilità e addirittura di criticare le persone meno facoltose ed istruite di lui.

È in particolare la frase “Aboliamo il suffragio universale” che non è piaciuta al web, ma Marco Cartasegna è poi intervenuto per spiegare che la sua didascalia non voleva essere un'accusa dovuta all'età dell'impiegata o al fatto che fosse donna ma solo alla poca conoscenza. Un chiarimento che tuttavia non è bastato al web, che ha incalzato con le critiche. Marco però ha concluso precisando che ” Ma la scuola dell’obbligo in Italia non è gratuita?”, sottolineando che la sua ironia non è cero data dalle sue maggiori facoltà economiche.

