Valeria e Alessio, Temptation Island

Valeria e Alessio, Temptation Island 2017, l'ex corteggiatrice si ribella: tradirà il fidanzato?

Continuano le lacrime in Temptation Island 2017 e tutto per via di alcuni fidanzati che si sono davvero avvicinati pericolosamente alle single che vivono nel villaggio. Tra questi c'è Alessio Bruno che a Temptation Island ha letteralmente perso la testa per la bella Carmen. I due hanno passato la giornata insieme tra nuotate, sole e hanno concluso con un ballo mozzafiato in cui la tensione era davvero alta tanto che lo stesso Alessio ha dovuto allontanare la bella single da lui prima di compiere un gesto "estremo".

E Valeria? La giovane ex corteggiatrice si era riproposta di non piangere ma non è riuscita a farlo arrivando addirittura a chiudere il video prima della sua fine temendo che potesse essere successo davvero qualcosa di grave tra il fidanzato e la single. E adesso? Anche il nuovo promo ci ha mostrato le sue lacrime e nuovi avvicinamenti tra Alessio e Carmen, ma qualcosa lascia pensare che il passo da traditore a tradito potrebbe essere breve per il bel calciatore. Già ieri è rimasto male convinto di non aver visto dei video sulla fidanzata solo perchè potesse esserci qualcosa di grave, e adesso? La prossima settimana le cose peggioreranno e Valeria si lascerà sempre di più andare con il single che in questi giorni le è vicino. Per i due ormai si avvicina la rottura definitiva o Alessio potrà ancora tornare sui suoi passi?

© Riproduzione Riservata.