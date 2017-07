WIND SUMMER FESTIVAL 2017 / Seconda puntata 11 Luglio: scaletta, ospiti e gara giovani

Wind Summer Festival 2017

TUTTI GLI OSPITI E SCALETTA

Prosegue anche stasera, il secondo appuntamento con il Wind Summer Festival 2017, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.10. Dalla splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma, ancora una volta ritroveremo Alessia Marcuzzi, Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia per una vera scorpacciata all'interno delle canzoni dell’estate. Quali cantanti parteciperanno alla seconda puntata di oggi, martedì 11 luglio? Andiamo a scoprire di seguito! Secondo dei quattro appuntamenti previsti sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, il Wind Summer Festival verrà trasmesso sia in televisione che in contemporanea su Radio 105. Per la regia di Roberto Cenci, andranno in scena le hit più popolari di questa bollente estate 2017. Ecco quindi, i nomi degli artisti che si avvicenderanno sul palco per far ballare il pubblico romano: Emma, Fabri Fibra, Elisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Max Pezzali, Jax Jones, Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, Giusy Ferreri, The Kolors, Thegiornalisti, Benji & Fede e Annalisa, Michele Bravi, Samuel, Ermal Meta, Baby K, Chiara, Elodie, Federica, Lodovica Comello, Mario Venuti, Thomas e gli Autogol.



LOWLOW VS SHADE

Anche per questa stagione, il Wind Summer Festival, oltre ai Big darà voce alle nuove proposte per una sorta di "Festival di Sanremo estivo" e così ha dato spazio a 6 giovani artisti e la loro musica. La scorsa puntata, i Desideri hanno avuto la meglio contro Amara e, stasera, martedì 11 luglio 2017, vedremo scontrarsi LowLow contro Shade. Chi avrà la meglio, si scontrerà nella serata finale con i Desideri e l'ultimo concorrente che supererà la gara il prossimo martedì sera sempre da Piazza del Popolo a Roma con il penultimo appuntamento in musica. Il meccanismo di votazione rimane lo stesso degli scorsi anni, con i giovani giudicati dai Big insieme a blogger musicali ed esperti del settore. Durante la quarta puntata, verrà decretato il vincitore finale. Anche questo anno, ci saranno i premi speciali, da Earone che assegnerà il premio Wind Summer Festival, al brano numero 1 della classifica dell’airplay radiofonico, al premio speciale di Radio 105 consegnato in base alle preferenze del pubblico che ha votato attraverso il sito ufficiale dell'emittente radiofonica.



INFO SOCIAL E STREAMING

Il Wind Summer Festival 2017, si conferma come da tradizione, un ottimo programma per i più giovani, grazie anche alle numerose hit del momento che vengono presentate sul palco di Piazza del Popolo insieme ad Alessia Marcuzzi. Essendo un programma giovane e fresco, la manifestazione musicale in quel di Roma, oltre ad essere ascoltata dalle frequenza di Radio 105, troverà ancora una volta ampio spazio social con i tweet su Twitter seguiti dall'hashtag ufficiale: #WindSummerFestival. Ma non finisce qui. Il Wind Summer può essere seguito tramite i canali ufficiali su Facebook, Instagram e Twitter. Naturalmente, la seconda puntata di stasera, martedì 11 luglio 2017, oltre che dalla televisione (se vi collegate sul canale 505 avrete modo di visionare il tutto in HD), potrà essere seguita anche in diretta streaming da Personal Computer oppure scaricando l'applicazione ufficiale di Mediaset.it per iOS, Android e Windows Phone. Tutti pronti per la grande musica su Canale 5? Appuntamento per questa sera con il Wind Summer Festival.

