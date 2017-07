AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI / Vacanza da separati: relax con i rispettivi figli

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI, VACANZE DA SEPARATI CON I FIGLI

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri formano la coppia dell’estate. Dopo la pubblicazione delle foto da parte del settimanale Chi che li ha beccati durante un weekend di passione all’Argentario, l’attrice e l’allenatore della Juventus sono diventati due dei personaggi più seguiti dai paparazzi. Dopo lo scoop sulla loro storia d’amore, il settimanale Chi torna così ad occuparsi della coppia per svelare qualche dettaglio sulle loro prime vacanze insieme. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini svela così che i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno insieme ai rispettivi figli. Ambra Angiolini è stata paparazzata con i figli Jolanda e Leonardo, avuti da Francesco Renga, a Marina di Cerveteri, sul litorale romano. Tra la tintarella, un bagno in mare e i giochi con i figli, Ambra Angiolini trova anche il tempo per parlare al telefono, probabilmente con Massimiliano Allegri.

Da parte sua, l’allenatore bianconero è stato beccato a Forte dei Marmi con il figlio Giorgio, 5 anni, avuto dall’ex compagna Claudia. Dopo il weekend di passione con Ambra e gli impegni con la Juventus, il tecnico di Livorno ha deciso di godersi qualche giorno in compagnia del figlio più piccolo. Per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, dunque, quelle dell’estate 2017 sono vacanze diverse dalle solite. Nessuno dei due, però, si è ancora pronunciato sul sentimento che è nato all’improvviso e che, in poco tempo, è diventato oggetto di tanta attenzione.

© Riproduzione Riservata.