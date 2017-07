Alessandra Amoroso/ "Dopo Amici la tv mi ha schiacciata, sono stata male", sulle nozze con Stefano Settepani..

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso: "Dopo Amici la tv mi ha schiacciata, sono stata male" e sulle nozze con Stefano Settepani svela...

Una lunga e interessante intervista quella rilasciata da Alessandra Amoroso al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La nota cantante, ex vincitrice di Amici, rivive alcuni dei momenti cruciali della sua carriera partita proprio dal noto reality di Canale 5: "Prima di Amici compilavo bolle di accompagnamento e piegavo magliette in un negozio. - esordisce la Amoroso, che racconta - Sono uscita dal talent vincitrice ma spaesata e immatura. Ho conquistato solo con il tempo le mie consapevolezze. Per anni ero in un vestito scomodo perché non era il mio". Consapevolezze che sono arrivate solo dopo aver "sconfitto" le sue paure: "Le paure sono quelle di sempre. Per esempio, la tv ancora mi terrorizza. Lo so, è strano detto da me. - confessa la cantante pugliese, che continua - Anche in un ambiente come Amici [..] so che avrei il terrore nel ruolo di “direttore artistico”. La tv in passato mi ha “schiacciata” e non voglio stare male come allora. Solo quando salgo sul palco e faccio musica mi sento libera e i fan se ne accorgono".

Dichiarazioni sorprendenti ed inedite quelle di Alessandra Amoroso che svela anche di desiderare un grandissimo concerto, il più grande di sempre, per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera: "Negli stadi? L’ho sempre sognato. Se capitasse, lo vorrei fare per chiunque abbia una mia canzone attaccata a un ricordo della sua vita" ammette la Amoroso. Non manca un accenno alle nozze con Stefano Settepani delle quali il gossip ha tanto parlato nelle scorse settimane e che la cantante ha però smentito: "Quando mia madre mi ha chiamato per sapere se io e Stefano le stessimo nascondendo qualcosa, ho capito che il gossip stava diventando enorme. Così ho smentito." conclude l'artista.

