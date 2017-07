BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI/ Quinn sfida Ridge: è davvero attratta da lui? (puntata 12 luglio)

Beautiful

COSA PENSA DAVVERO QUINN?

La visione della musa senza veli Quinn ieri a Beautiful ha lasciato Ridge esterefatto. Vedere la donna non porsi alcun problema dopo essere stata sorpresa senza nulla addosso, gli affatto capire che qualcosa di imprevisto potrebbe passare per la sua mente. La Fuller è davvero attratta dal suo figliastro dimostrando di essere la donna inaffidabile di sempre? Lo stilista, sorpreso per i recenti avvenimenti, cercherà di esprimere i suoi dubbi parlando con Rick ma non otterrà nessun risultato. Il fratellastro infatti non potrà credere che Quinn sia arrivata a tanto, compromettendo in modo tanto subdolo il suo matrimonio con Eric. Eppure nell'appuntamento accadrà un nuovo faccia a faccia tra i Quidge (soprannome dato negli Stati Uniti alla coppia formata da Ridge e Quinn). La madre di Wyatt, infatti, non cambierà atteggiamento nei confronti del figliastro, chiedendogli se è rimasto sconvolto nel vederla senza nulla addosso. Sarà dunque la conferma di una pericolosa attrazione presente tra la coppia?

STEFFY SODDISFATTA MA LIAM...

Nella puntata di Beautiful di oggi Steffy prenderà in mano le redini della Forrester Creations, confermandosi un abile amministratore delegato. La sua bravura sarà innegabile e farà tirare un respiro di sollievo agli altri familiari, che si renderanno conto di quanto sia stata giusta la scelta di Eric. Tale convinzione sarà evidente anche in Wyatt che, approfittando della collaborazione con la moglie, cercherà di ricordarle ancora una volta quanto loro siano una coppia perfetta. Le chiederà di salvare il loro matrimonio anche se Steffy dimostrerà di avere le idee chiare, rinnovando il suo indiscusso amore per Liam. E proprio quest'ultimo non sarà affatto felice delle recenti novità nel suo rapporto con la fidanzata e ne parlerà con Bill, al quale racconterà tutti i suoi dubbi. Sarà compito del padre cercare di tranquillizzarlo, ricordando che Steffy ha già fatto la sua scelta e difficilmente commetterà un nuovo errore.

© Riproduzione Riservata.