BELEN RODRIGUEZ/ News: la crisi con Andrea Iannone è davvero superata (oggi, 12 luglio)

Belen Rodriguez

BELEN: LA CRISI CON ANDREA IANNONE E' SUPERATA

Belen Rodriguez continua le vacanze ad Ibiza in compagnia del piccolo Santiago e del suo entourage, che la segue in qualsiasi movimento. A lei di recente si è unito anche Andrea Iannone, approfittando della pausa di qualche settimana dalle gare della MotoGp. Il pilota, che per la fidanzata avrebbe preso in affitto la villetta fino al prossimo 20 agosto, è stato visto insieme a Belen e a Santiago in barca e immortalato da recenti scatti del settimanale Nuovo. Chi avesse ancora dei dubbi sulla sua presenza, ha trovato anche la conferma da parte della showgirl che ad alcuni conoscenti avrebbe dichiarato "Andrea è qui con me ad Ibiza".

La crisi tra la coppia può dunque dirsi superata? Ma c'è davvero stata? Nonostante il pilota della Suzuki abbia raggiunto Belen, le varie riviste italiane di gossip continuano a dirsi certe che il sereno non sia ancora tornato tra la coppia e che sia ancora prematuro parlare del superamento della crisi. Gli indizi di questo periodo difficile sarebbero confermati dalla totale assenza di foto della coppia dai respettivi profili social, dove non appaiono insieme da iniziano maggio. Iannone non gradirebbe, infatti, l'avvicinamento tra la sua fidanzata e l'ex marito Stefano De martino, fatto confermato anche da alcuni recenti scatti pubblicati dal profilo Instragram 'Le perle'. In tali immagini Stefano e Belen appaiono insieme a Santiago, ma di Andrea Iannone (presente a sua volta nell'isola) non c'è neanche l'ombra.

