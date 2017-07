BRUBAKER/ Su La7 il film con Robert Redford e Yaphet Kotto (oggi, 12 luglio 2017)

Brubaker

Brubaker, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola americana di genere thriller e drammatica del 1980 prodotta da Ron Silverman per la regia di Stuart Rosenberb mentre nel cast sono presenti Robert Redford, Yaphet Kotto, Jane Alexander, Murray Hamilton e Joe Spinelli. Ma scopriamo subito nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DI BRUBAKER

- Il criminologo Henry Brubaker (Robert Redford), un tempo ha fatto parte dell’esercito come capitano, ora invece impegnato a dirigere un carcere in Arkansas. Si tratta di un penitenziario sui generis in quanto non vi sono le guardie carcerarie in quanto viene mantenuto una sorta di ordine grazie a detenuti tranquilli e che non hanno alcuna intenzione ne di creare scompiglio ne tanto meno di evadere. Prima però di accettare questo compito che per Henry è decisamente pesante decide di rendersi conto esattamente di quelle che sono le condizioni e le problematiche del carcere.

Così pensa di infiltrarsi e di diventare un detenuto per alcuni gironi, qui riesce finalmente a toccare con mano ciò che accade all’interno del carcere di Arkansas venendo a conoscenza suo malgrado delle condizioni a dir poco drammatiche in cui i carcerati si trovano a vivere. Inoltre prende amaramente coscienza che si perpetuano una serie di violenze non solo fisiche ma anche e soprattutto psicologiche, maltrattamenti e soprusi con qualche detenuto che ha addirittura perso la vita.

A questo punto decide di agire e di svelare la sua reale identità, così riesce a risanare a poco a poco il marcio che vi è nel penitenziario eliminando tutti le persone corrotte che vi lavorano. In questa opera di rinnovamento Henry è appoggiato da Lillian (Jane Alexander) cioè colei che lo ha voluto come direttore del carcere. Se in un primo momento le loro idee risultano essere le stesse, successivamente i due vanno in conflitto quando Henry non vuole fermare gli scavi nel luogo in cui si trovano i detenuti ammazzati all’interno del penitenziario. Per fortuna Henry viene appoggiato da una parte dei cosiddetti detenuti affidabili che se in un primo momento non capiscono la sua opera, poi gli rendono completo tributo anche quando il direttore viene rimosso dal suo incarico.

