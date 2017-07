Cherry Season: Ayaz dichiara il suo amore per Oyku (Anticipazioni puntata 12 luglio)

Cherry Season

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI 12 LUGLIO IL SEGRETO DI AYAZ E OYKU

Il rapimento organizzato da Oyku insieme alle amiche darà i suoi frutti: nella puntata di Cherry Season di oggi, trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, la giovane stilista riuscirà a costringere Ayaz a raccontarle tutta la verità, confessando di non avere mai smesso di amarla. Ne conseguirà una scena divertente, durante la quale la giovane dimenticherà il fidanzato ancora legato nel suo appartamento (anche se poco dopo lui riuscirà a liberarsi) e correrà per le vie della città urlando e dicendo a tutti i passanti che "Ayaz mi ama!". Al suo ritorno, dovrà fare i conti con un nuovo divertente siparietto durante il quale dirà all'amato che d'ora in avanti dovrà impegnarsi al massimo per farle dimenticare le sofferenze che le ha causato.

Consapevole delle possibili ripercussioni che questo chiarimento potrà avere su Onem e Mehmet, la coppia deciderà di mantenere il segreto su quanto accaduto. Mete non dovrà sapere nulla e neppure gli amici dovranno essere informati delle ultime novità. Allo stesso tempo, Ayaz sarà alla ricerca di una strategia per farsi perdonare definitivamente ad Oyku e penserà ad una delle sue solite sorprese. Per questo chiederà aiuto alle uniche due persone che fin dall'inizio hanno saputo la verità sulle sue motivazioni: Isik e Ilker dovranno dargli una mano ancora una volta, cercando di tenere lontano Mete per un giorno intero. Solo così lui sarà libero di preparare una serata indimenticabile per la sua Oyku.

