Chi l'ha visto?/ Speciale, anticipazioni e casi del 12 luglio: Denis Bergamini e Angela Celentano

Chi l'ha visto?

Speciale Chi l'ha visto? Anticipazioni e casi puntata 12 luglio

Dopo il successo della stagione invernale, lo Speciale Chi l'ha Visto? torna a tenerci compagnia anche oggi, 12 luglio, sempre su Rai3 con un excursus di tre dei casi di cronaca più complicati e misteriosi ma, soprattutto, irrisolti. Nella seconda puntata di "Speciale Chi l'ha visto? protagoniste saranno tre storie le cui indagini sono ancora aperte ovvero quelle di Martina Rossi, Denis Bergamini, Angela Celentano. Tra una storia e l'altra ci sarà anche spazio per quella di Francesca Benetti, il caso di Piergiorgio Carìa e la morte della giovane stilista Carlotta Benusiglio.

Per quanto riguarda la ragazza genovese volata dal balcone dell’albergo a Palma di Maiorca, la puntata porterà all'attenzione degli spettatori intercettazioni ambientali e traduzioni dei verbali dei primi interrogatori. All'epoca dei fatti si parlò di suicidio ma tutto cambiò grazie soprattutto alla caparbietà del padre che continua a parlare di bugie e menzogne sul caso di sua figlia. La giovane stava scappando dai suoi stupratori quando cadde di sotto?

Caso irrisolto e misteri anche per il calciatore del Cosenza, Bergamini. Per anni si è parlato di suicidio anche per lui ma l’esame del corpo riesumato nei giorni scorsi potrà chiarire le cause delle morte. Cosa non sappiamo di quel giorno e perchè all'epoca dei fatti una serie di incogruenze non ha allertato gli uomini occupati con le indagini? Infine, il caso di Angela Celentano. Negli ultimi mesi si è parlato tanto della possibilità che la piccola scomparsa dal Monte Faito fosse ora la bella Celeste Ruiz. Gli esami del DNA hanno chiuso anche questa pista come un niente di fatto, dov'è finita Angela?

© Riproduzione Riservata.