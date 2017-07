David Beckham / Festeggia il compleanno della figlia al Buckingham Palace: è bufera sul web

David Beckham

David Beckham festeggia il compleanno della figlia Harper al Buckingham Palace: è bufera!

Il palazzo della regina, il Buckingham Palace, ha aperto le porte a David Beckham, l'ex celebre calciatore inglese, ha festeggiato il compleanno di sua figlia Harper, 6 anni. Lo hanno già ribattezzato «Beckingham Palace». Le foto postate sui social media dal papà (Ecco la foto) hanno scatenato una tempesta di reazioni indignate principalmente per due motivi: il privilegio ottenuto dal noto ex calciatore e per l'utilizzo della residenza reale. La Regina pare non fosse al corrente di tutto ciò, infatti in quei giorni era in Scozia assieme al marito Filippo. Il party era rimasto un segreto fino a lunedì fin quando i Beckham non sono riusciti più a trattenersi e hanno postato le foto mostrandole ai loro 55 milioni di seguaci su Instagram. Un'immagine mostra Harper, la piccola di casa, vestita come Elsa di «Frozen» assieme a cinque amichette e alla principessa Eugenia, figlia di Andrea e Sarah.

Indignata la reazione dell' ex addetto stampa di Buckingham Palace, Dickie Arbiter: "Nessuno di loro aveva il diritto di essere lì. Lo hanno aperto come un parco di divertimenti? È una svalutazione di tutto ciò che quel posto significa". Le parole sono state riferite al Times. David Beckham ha provato a difendersi con le seguenti parole: "Solo per chiarire che il palazzo non ha aperto i cancelli per la festa di compleanno di Harper. Si trattava di un tè al quale noi e altri ospiti siamo stati invitati: è stata una cosa bellissima da fare con mia madre, Harper e alcune amichette di scuola".

