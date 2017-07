Elisa Isoardi tradisce Matteo Salvini?/ Video,Roberto Alessi non ha dubbi ma si complimenta con la conduttrice

Elisa Isoardi, Chi

Elisa Isoardi tradisce Matteo Salvini? Video, Roberto Alessi non ha dubbi: ecco le sue parole

In una piatta estate ecco arrivare un altro scoop. Se la settimana scorsa il tema del gossip era la coppia formata da Ambra Angiolini e Allegri, quello di questi giorni è il presunto tradimento di Elisa Isoardi ai danni di Matteo Salvini. A quanto pare la conduttrice ha ceduto alle passioni estive ed è finita sulla copertina di Chi per un bel bacio mozzafiato (almeno così sembra) con un avvocato, Matteo Placidi. Al momento non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte di nessuno dei tre interessati ma c'è già chi è pronto a scommettere che in realtà le nozze slittate di Elisa e Matteo Salvini erano solo indice di una vera e propria crisi per la coppia.

A rimettere tutto sul piatto ci pensa Roberto Alessi di Novella 2000. Il giornalista ha pensato bene di girare un video, postato poi su Instagram, in cui si complimenta con Elisa Isoardi "sempre sulla notizia" e rilancia il gossip confermando che la conduttrice non solo si è scelta uno con lo stesso nome del suo promesso sposto ma che si tratta anche di un bell'avvocatone "Hai avuto questa svirgolata con uno che non è il tuo fidanzato ma io avevo già mandato il mio vestito in tintoria per le nozze di settembre", dice Alessi. Ma si tratta davvero di un bacio e di un tradimento? Clicca qui per vedere il video.

