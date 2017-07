Enrico Ruggeri/ Contro il Wind Summer Festival: gli rubano "Quello che le donne non dicono"

Enrico Ruggeri tweet

Enrico Ruggeri, è polemica contro il Wind Summer Festival 2017 per la clamorosa gaffe sulla canzone di Fiorella Mannoia

Gaffe clamorosa da parte del Wind Summer Festival sulla canzone di Fiorella Mannoia "Quello che le donne non dicono". Attraverso twitter Wind sostiene che l'autore del testo è il compianto Pino Daniele. Post ritwittato dal vero autore della canzone, Enrico Ruggeri. Tanti i commenti ironici sul post. Eccoli alcuni. "Oh Sant'Iddio ma cosa è? Una barzelletta mal riuscita? Lo sa anche mio figlio di neanche 4 anni da chi è stata scritta". "Rouge perdona loro perché non sanno quello che dicono. E nemmeno Quello che le donne non dicono". "Dai che lo sappiamo tutti chi è l'autore! Pensa se la appioppavano a Malgioglio!". Scopriamo qualcosa di più preciso riguardo questo splendido testo. E’ una delle canzoni più celebri di Fiorella Mannoia.

Presentata al Festival di Sanremo del 1987, la Mannoia vinse il premio della critica ma fu anche pezzo da Hit parade, riscuotendo un ottimo successo nelle classifiche italiane. Quello Che Le Donne Non Dicono è stato scritto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone e doveva essere inizialmente un pezzo da voce maschile. Vuoi però il testo, vuoi la tonalità, venne affidato proprio a Fiorella Mannoia che nel 1988 lo pubblicò con l’album Canzoni Per Parlare. Resta quindi la clamorosa gaffe da parte di Wind. Per fortuna Enrico Ruggeri l'ha presa con la giusta sportività.

