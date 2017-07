Fedez e Chiara Ferragni / La coppia festeggia un anno d’amore in attesa delle nozze

Fedez e Chiara Ferragni

Trecentosessantacinque giorni fa, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla durata della storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni e, invece, oggi, il rapper e la fashion blogger più famosa al mondo festeggiano il primo anno d’amore. Sono già trascorsi dodici mesi dal giorno in cui Chiara Ferragni accettò di conoscere meglio quel rapper che aveva parlato di lei nella sua canzone "Vorrei ma non posto". Da quel momento, i due non si sono più lasciati innamorandosi sempre di più e conquistando non solo l’affetto di milioni di followers che ogni giorno seguono le loro avventure sui social ma anche le copertine dei maggiori rotocalchi di gossip. Giovani, innamorati, ricchi e famosi: Fedez e Chiara Ferragni hanno tutto ciò che i giovani di oggi sognano. Il loro amore è cresciuto giorno dopo giorno e accanto al rapper, c’è chi dice che la Ferragni sia diventata ancora più bella. Sicuramente sarà merito dell’amore che Fedez regala alla sua dolce metà ogni volta che ne ha l’occasione.

Nel giorno del primo anniversario, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di celebrare il loro giorno sui social. La fashion blogger ha pubblicato un video del loro best of, lo stesso fatto proiettare da Fedez all’Arena di Verona il giorno in cui le ha chiesto di sposarlo scrivendo: “Esattamente un anno fa come oggi parlavo per la prima volta con il ragazzo che sarebbe diventato il mio promesso sposo. La vita è folle!”. Il rapper, invece, ha pubblicato una foto della prima intervista di coppia, rilasciata a Vanity Fair, accompagnata da un cuoricino. Due modi romantici per celebrare un amore in attesa di trascorrere insieme le vacanze. Come rivela Vanity Fair, infatti, la coppia si concederà qualche giorno di relax nel Mediterraneo e poi volerà in Polinesia. Cliccate qui per vedere il video.

