Francesco Testi/ Le indiscrezioni su Velvet 4: dal Grande Fratello al successo nella fiction

Francesco Testi, Velvet 4

Francesco Testi e le indiscrezioni su Velvet 4: "Non voglio rovinare la sorpresa ai telespettatori..."

Affascinante e talentuoso, Francesco Testi si è fatto conoscere al pubblico italiano nell’edizione 2007 del Grande Fratello, dove ha partecipato come concorrente. Da lì ha saputo tirar fuori il suo talento e farsi conoscere come attore in molte fiction di successo. “Caterina e le sue figlie 3?, “Il peccato e la vergogna”, “L’onore e il rispetto 3” sono soltanto alcuni dei successi che hanno visto Testi, classe '78, tra i protagonisti. Oggi Francesco torna in tv nella quarta stagione di Velvet ma, in un'intervista rilasciata a Televisionando, l'attore ci dà qualche piccola anticipazione: "Non voglio rivelare molto per non rovinare la sorpresa ai telespettatori.

Quello che, però, posso dire è che i produttori e gli sceneggiatori di Velvet sono molto bravi e molto intelligenti nel creare trame che continuino ad interessare il pubblico. In questa stagione – che inizia con un salto temporale di qualche anno – rispetto alla fine della terza stagione hanno rimescolato molto le carte, anche per quanto riguarda il mio personaggio. E soprattutto ci sarà un alone di mistero sul ritorno a Madrid di Alberto Márquez". Francesco Testi è stato alcuni mesi in Spagna per girare le scene di Velvet 4 e svela che, rispetto all'Italia, lì c'è un modus operandi diverso: "In Spagna, prima di ogni scena, si fa una sorta di piccola riunione con il regista e gli attori che ci devono lavorare, c’è una lettura a tavolino e il regista ci dà le prime indicazioni su ciò che vuole dalla scena" confessa l'attore.

