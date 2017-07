I LOVE RADIO ROCK/ Su Italia 1 il film con Philip Symour Hoffman (oggi, 12 luglio 2017)

I love radio rock

- I love radio Rock, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia musicale, frutto di una coproduzione internazionale del 2009 tra Gran Bretagna, Francia e Germania per la regia di Richard Curtisi che ha anche curato soggetto e scenografia. Nel cast sono presenti gli attori Philip Symour Hoffman, Rhys Ifans, Nick Frost e Kenneth Branaghan. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

In questo film vengono narrate le vicende di un giovane ragazzo di nome Carl (Tom Sturridge) che dopo essere stato espulso dalla scuola che frequenta viene mandato da sua madre dal patrigno, un uomo di nome Quentin (Bill Nighy) che spera possa convincerlo su che direzione prendere nella sua vita. Tuttavia, l’uomo vive in mezzo al mare a bordo di una nave che a largo della Gran Bretagna ha creato una radio libera privata dove trasmette musica rock e pop. Quentin gestisce questa radio e ha una serie di collaboratori, vi è il suo braccio destro Dave (Nick Frost), Il Conte (Phillip Seymour Hoffman), Simon (Chris O’Dowd), Thick Kevin (Tom Brooke) e tanti altri. Carl è affascinato da questa tipologia di vita, inoltre pian piano inizia a fare conoscenza con tutti i dipendenti della radio e a conoscere le loro storie. Ad esempio Simon si sposa sulla nave ma subito dopo si fa lasciare da sua moglie, vi sono forte competizioni tra The Count e il grande Dj Gavin (Rhys Ifans) che dopo un viaggio ritorna sulla nave deciso a prendersi quel posto che gli spetta di diritto. Carl, su questa nave pirata incontra l’amore e scopre qualcosa di più sull’identità di suo padre. Tuttavia, per la nave di Quentin iniziano i primi problemi in quanto il Ministro Dormandy (Kenneth Branagh) inizia ad interessarsi a loro e gli vuole dare la caccia in quanto li ritiene dei fuorilegge. Di fronte a questa notizia e di fronte alla possibilità che Radio Rock possa chiudere, migliaia di fan che la seguono costantemente decidono di radunarsi per cercare di salvare la radio e i suoi creatori. Così riescono a mobilitare una serie di barche salvando quelli che ritengono essere i loro deejay eroi.

