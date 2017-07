IL SEGRETO/ Anticipazioni 12 luglio: la notizia del colpo di Stato sconvolge Puente Viejo

Il Segreto

IL COLPO DI STATO DI MIGUEL PRIMO DE RIVERA

La storia irrompe nuovamente nelle trame della telenovela Il Segreto. In passato abbiamo assistito all'epidemia di febbre spagnola, abbiamo sentito parlare delle guerre e dei movimenti anarchici, tutti avvenimenti realmente accaduti nei primi anni del '900 in terra iberica. Non sarà da meno l'appuntamento odierno nel quale si sentirà parlare del colpo di Stato di Miguel Primo de Rivera, avvenuto realmente nel settembre 1923 (avremo quindi anche una datazione precisa degli sviluppi delle trame della telenovela spagnola). La notizia del colpo di Stato arriverà velocemente anche a Puente Viejo anche se per il momento il paesino non subirà particolari ripercussioni nelle abitudini dei suoi abitanti. La capitale e gran parte delle principali vie di comunicazione delle Spagna saranno ora pattugliate dai militari che renderanno particolarmente difficile la circolazione di merci e di persone. Il fatto avrà delle ripercussioni anche nel viaggio di Nicolas a Murcia per verificare l'identità del corpo appena ritrovato?

ELIAS ARRESTATO - Nella puntata de Il Segreto di ieri Hernando era stato raggiunto dalla notizia riguardante il ritrovamento di Elias. Questo pomeriggio si saprà qualcosa in più sulle sorti del chimico che finalmente avrà quel merita: verrà arrestato dalla Guardia Civile e rischierà la condanna a morte. Sarà questa la definitiva uscita di scena di uno dei personaggi più odiati degli ultimi anni? Novità arriveranno anche dalla villa dove zia Eulalia chiederà a Donna Francisca di allearsi contro Cristobal: l'anziana donna ha capito che il nipote non spartirà con lei gli averi della famiglia Castro - Montenegro e deciderà di fare un passo indietro, schierandosi dalla parte avversaria. La proposta di alleanza con Francisca in un primo momento non verrà accolta favorevolmente. Ma dopo brevi riflessioni la donna capirà di non avere nulla da perdere nello scontro con il terribile figlio illegittimo di Salvador Castro. Chi avrà la meglio in questa lotta senza esclusione di colpi.

