LANDO BUZZANCA/ Un attore capace di reinventarsi (Techetechetè)

Lando Buzzanca a Techetechetè

LANDO BUZZANCA, DAL ‘MERLO MASCHIO’ ALLA SERIE ‘IL RESTAURATORE’ (TECHETECHETÈ, PUNTATA 12 LUGLIO 2017) – Tra poche ore su Rai 1 sarà possibile rivedere all’opera l’attore siciliano Lando Buzzanca nel corso della trasmissione Techetechetè durante la quale verranno mostrate alcune delle migliori performance che lo hanno visto protagonista in trasmissioni di Mamma Rai. Tra l’altro Buzzanca nelle ultime settimane ha fatto decisamente scalpore per alcune dichiarazioni rilasciate nelle quali ha enfatizzato la sua ancora prestante attività sessuale nonostante sulla carta d’identità figurino quasi 82 anni di età.

Lando Buzzanca il cui vero nome è Gerlando, è nato a Palermo il 24 di agosto dell’anno 1935 in una famiglia di attori in quanto suo padre e suo zio avevano lavorato in tale ambito. Una volta terminati gli studi a 17 anni decise di lasciare la propria città natale per trasferirsi a Roma, vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. Inizia a lavorare sia a teatro che nel mondo del cinema ottenendo nei primi anni sessanta alcuni ruoli di comparsa in importante pellicole di livello mondiale come Ben Hur.

Il vero esordio sul grande schermo arriva nell’anno 1961 con il regista Pietro Germi che lo scrittura per recitare nel film commedia Divorzio all’italiana. È l’inizio di una sfolgorante carriera che lo ha visto prendere parte a tanti altri film di enorme seguito come I mostri di Dino Risi, Sedotta e abbandonata, Nel giorno del Signore, Il merlo maschio, L’arbitro, Il gatto mammone, Vado a vivere da solo e tantissimi altri ancora. In televisione ha preso parte ad alcune serie di successo come Capri 3, Il restauratore e Lo scandalo della banca romana.

