LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE/ Su Rai Movie il film con Nia Vardalos (oggi, 12 luglio 2017)

Le mie grosse grasse vacanze greche

LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 12 LUGLIO 2017: IL CAST

Le mie grosse grasse vacanze greche, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 22.45. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta dal regista statunitense Donald Petrie nel 2009 mentre il titolo originale è "My Life in Ruins". Il ruolo della protagonista è stato interpretato dall'attrice canadese Nia Vardalos e tra gli altri attori presenti nel cast spiccano Alexis Georgoulis e Richard Dreyfuss. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DI LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE

Una giovane insegnante greco-americana, Georgia Ianakopolis (Nia Vardolos), vista la precaria situazione economica che ha colpito anche il mondo delle università che non le può offrire un lavoro adeguato ai suoi studi, per guadagnarsi da vivere accetta di fare la guida turistica. Nell'agenzia per cui lavora c'è anche Nico, un dipendente particolarmente simpatico alla titolare che per lui ha sempre un occhio di riguardo, i gruppi di turisti più gestibili vengono affidati a Nico, così come i soggiorni presso hotel di prim'ordine e i pullman maggiormente comodi ed accessoriati. Con Georgia succede esattamente il contrario, infatti la ragazza deve sempre accontentarsi di sistemazioni a dir poco precarie e di turisti che preferiscono comprare i souvenir piuttosto che scoprire le meraviglie della cultura greca.

Nonostante le disparità, Georgia lavora sempre con passione e grande professionalità. Ancora una volta dovrà fare da guida turistica ad un gruppo indisciplinato, formato da due coniugi inglesi con una figlia adolescente sempre scontenta, una coppia di turisti australiani, un giovane che passa la maggior parte del tempo a parlare al cellulare e una coppia di cinquantenni di nazionalità americana. Questa volta Georgia, presa dallo sconforto, comunica alla titolare dell'agenzia la sua intenzione di licenziarsi.

Nel nuovo gruppo di turisti c'è anche Irv Gideon, un vedovo molto simpatico e amante della vita che, quando viene a sapere della decisione della ragazza di lasciare il posto, le consiglia di ripensarci e di prendere il suo lavoro in maniera più leggera e divertente. Grazie ai consigli di Irv, Georgia ritrova l'energia giusta e viene anche travolta da una grande passione amorosa per Poupi Kakas, il giovane e affascinante autista del pullman assegnato al suo gruppo. Tutta la comitiva si affeziona a Georgia e collabora con lei per far licenziare l'antipatico Nico. Inaspettatamente la ragazza riceve un'offerta di lavoro dall'università, ma nonstante ciò decide di continuare il lavoro di guida turistica anche perché Marta, la titolare dell'agenzia, viste le sue capacità, non vuole perderla, quindi respinge le sue dimissioni e le chiede di restare, offrendole anche un cospicuo aumento dello stipendio.

