LP sposa Lauren Ruth Ward, l'annuncio sui social a poche ore dal concerto di Lucca

I fan aspettavano con ansia l'arriva di LP a Lucca per il concerto di ieri sera mentre lei, felice e contenta, postava sui social un grande annuncio: LP sposa Lauren Ruth Ward, la sua storia compagna. Ebbene sì, anche per lei è arrivato il momento di passare al prossimo step nella sua relazione e anche se le notizie a riguardo sono ancora pochissime, l'annuncio ha fatto gioire i fan di tutto il mondo. Clicca qui per vedere la foto postata da LP su Instagram.

A dare l'annuncio è stata la mitica cantautrice di successi come "Strange" e "Lost On You" proprio ieri quando su Instagram ha pubblicato una foto in bianco e nero per le vie di Parigini insieme alla sua compagna. La didascalia di LP recita: "It's true! We did it! Well she did it but I was gonna do it anyway so it's done! ??????????. She asked I said yes and boom ! We gone get hitched ...soonish" ma è Lauren Ruth Ward a svelare alcuni coloriti retroscena di quel momento. La stessa Lauren ha pubblicato una serie di foto dello stesso momento rivelando: "In un primo momento ha detto che ca***, poi sì!". Ecco cosa scrive la Ward: "First she said "what the fuck?" then she said "yes!". Clicca qui per vedere le foto postate da Lauren. Al momento non ci sono altre notizie sull'evento, che sicuramente sarà blindatissimo, e sulla location che lo ospiterà.

