MARIELLA NAVA/ Uscito il nuovo singolo “Ho bisogno di te” (Techetechetè)

Mariella Nava a Techetechetè in onda su Rai 1

MARIELLA NAVA: USCITO IL SUO ULTIMO SINGOLO (TECHETECHETÈ, PUNTATA 12 LUGLIO 2017) – La cantante italiana Mariella Nava è grande protagonista nella puntata odierna di Techetechetè con vecchie ma significative esibizioni proposte negli scorsi anni sui canali della Rai. Tra l’altro la Nava è anche attuale protagonista della musica italiana con il suo album uscito lo scorso 3 febbraio intitolato Epoca e del quale in queste settimane è stato estratto il singolo Ho bisogno di te. A proposito di questo brano nel corso di una recente intervista rilasciata al portale RecensiamoMusica.com ha spiegato cosa l’ha indotta a puntare su questa canzoni piuttosto che sulle altre presenti nell’album: “Ho notato che d’estate si cerca sempre di andare sul ritmo e, non a caso, lo scorso anno scelsi “Prima di noi” per anticipare l’uscita del nuovo album e anche quella canzone conserva questa caratteristica di ballabilità. Questa volta ho pensato che esiste comunque una parte dell’estate che viene esplorata da pochi ed è quella che è riassumibile nel momento per l’abbraccio piuttosto che per la dichiarazione nelle serate in discoteca”.

UN DISCO CHE RACCHIUDE TUTTA LA SUA MATURITÀ – Nella medesima intervista la cantautrice pugliese Mariella Nava ha parlato dell’album Epoca evidenziando come sia un lavoro frutto della propria maturità artistica. Nello specifico la cantante ha rimarcato: “E’ un disco che racchiude tutta la mia maturità e che rappresenta una sorta di “prodotto bio”, dal produttore al consumatore come si suol dire. Ci ho messo davvero tutta me stessa e anche nel senso di essere un disco “bio”, considerando che mi autoproduco, rappresenta il significato di quest’epoca” Se ci sono appuntamenti live estivi? Ho finito da poco la fase più conoscitiva con i firmacopie che mi hanno permesso di raccogliere le prime sensazioni a caldo da parte del mio pubblico che mi ha suggerito anche questa scelta di “Ho bisogno di te”. Io sono molto attenta agli indirizzi che mi vengono suggeriti dal mio pubblico e mi piace rimanere in contatto con i miei fans a cui comunico tutti gli appuntamenti che mi riguardano”.

