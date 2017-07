MATTEO PLACIDI / Chi è il bell’avvocato che ha fatto breccia nel cuore di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi e Matteo Placidi

MATTEO PLACIDI, CHI E’ IL NUOVO AMORE DI ELISA ISOARDI

Elisa Isoardi ha detto addio a Matteo Salvini per buttarsi tra le braccia di Matteo Placidi? Dalle foto del bacio pubblicato dal settimanale Chi sembrerebbe proprio di sì ma chi è il bel Matteo Placidi che ha preso il posto del leader della Lega Nord nel cuore della bella conduttrice? Da quel che fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Matteo Placidi è un aitante avvocato, molto conosciuto e ben inserito nella movida di Ibiza, l’isola spagnola scelta per le vacanze estive da tantissimi vip italiani e sulla quale è stato pizzicato in teneri atteggiamenti con Elisa Isoardi. Alto, prestante e con un fisico in perfetta forma, Matteo Placidi sembra aver fatto definitivamente breccia nel cuore della Isoardi che si lascia travolgere dalla passione nonostante pochi giorni fa sembrasse andare d’amore e d’accordo con Matteo Salvini con il quale ha assistito al concerto di Vasco Rossi a Modena Park.

Come svela Gossip Fanpage, tuttavia, sembrerebbe che la crisi tra Elisa Isoardi e Mateo Salvini non sia stata scatenata dalla presenza di Matteo Placidi. Lo scorso 4 giugno, rivela Fanpage, la conduttrice aveva postato sul proprio profilo Instagram una foto in cui si leggeva: “L'amore che non si dimostra, non esiste" – per poi aggiungere - "Dice bene l'amica mia, parole sante”. La crisi tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini, dunque, risalirebbe a diverse settimane fa. Matteo Placidi ha così cercato di colmare un vuoto già esistente nel cuore della bella conduttrice?

