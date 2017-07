Martina Luchena/ Uomini e Donne, è morto il padre dell'ex corteggiatrice!

Martina Luchena

Uomini e Donne, grave lutto per Martina Luchena: è venuto a mancare il suo papà

È un momento davvero drammatico per una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne: è infatti venuto a mancare il papà di Martina Luchena. L'ex corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi, che nello studio di Canale 5 tentò di conquistare il cuore di Riccardo Gismondi, si è chiusa in un doloroso silenzio riempito solo dal grande affetto dei fan. Il suo papà, che si chiamava Donato e che spesso abbiamo visto in alcune clip postate da Instagram dalla Luchena, è venuto a mancare per cause che rimangono sconosciute. La notizia è stata data dal portale Isa e Chia ma confermata dalle tantissime condoglianze e messaggi d'affeto dei fan della ragazza sul web. Tante le manifestazioni di affetto per Martina: "..ho appena saputo del tuo dolore..mi dispiace tantissimo ...capisco il tuo lutto circa un anno fa mi è capitata la stessa cosa...ti mando una braccio virtuale e sii forte e condoglianze alla tua famiglia." si legge su Instagram, e ancora "Mi dispiace tantissimo per il tuo papà ... non si può credere condoglianze a te e famiglia".

Tra i messaggi arriva anche quello di Giulia De Lellis da Ibiza, amica di Martina Luchena, che scrive "Vicina a te" su uno sfondo nero e quello dello staff della sua pagina Facebook, che scrive "Le parole sono irrilevanti in questi casi.. È sufficiente un immagine come questa a parlare. Condoglianze da tutte noi tesoro grande". Per adesso Martina non proferisce parola ma trova un momento per ringraziare tutti dell'immenso affetto ricevuto.

