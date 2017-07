Melissa Rauch incinta/ The Big Bang Theory, Bernardette mamma dentro e fuori la serie

Melissa Rauch, The Big Bang Theory

Melissa Rauch incinta, The Big ang Theory, Bernardette mamma dentro e fuori la serie

Una lieta novella che mette paura, questo possiamo dire dell'annuncio di Melissa Rauch incinta di 4 mesi come lei stessa ha rivelato a Glamour. L'attrice che interpreta Bernadette Rostenkowski-Wolowitz in The Big Bang Theory ha annunciato la sua gravidanza ma anche la paura che tutto possa finire come la prima volta. Melissa era già rimasta incinta ma ha subito un aborto spontaneo che ha causato una grave depressione che non è stata ancora superata del tutto. Lei stessa rivela: "È stato uno dei dolori più profondi che abbia mai sentito in vita mia. Ha innescato una depressione struggente. L'immagine del nostro bambino nel monitor ad ultrasuoni, nessun movimento, nessun battito cardiaco dopo averlo sentito appena due settimane prima e la visione di tutto questo mi acceca e mi perseguita anche oggi".

Il bambino dovrebbe nascere a fine 2017 e questo mette un punto interrogativo anche al suo ruolo nella serie. La simpatica Bernadette ha regalato un figlio al suo Howard proprio nella scorsa stagione, anche il suo personaggio porterà avanti una nuova gravidanza? Al momento non ci sono rivelazioni a riguardo ma quello che è certo è che in questi giorni il cast è sul set per le riprese dei nuovi episodi, riprese che dovrebbero andare avanti fino ai primi mesi del 2018. Cosa succederà a quel punto? Troveranno il modo di coprire la gravidanza oppure no?

