Nina Moric vs Saluta Andonio/ "Eri troppo bella senza silicone in faccia"

Nina Moric vs Saluta Andonio

Nina Moric vs Saluta Andonio, botta e risposta al veleno sul web: "Eri troppo bella senza silicone in faccia"

Uno scontro di fuoco quello scoppiato tra Nina Moric e l'ormai sta del web Saluda Antonio su Facebook. Tra i due un battibecco infinito che ha scatenato l'ilarità ma anche le dure reazioni del web. Ma partiamo dall'inizio a quando la quarantenne modella croata posta una foto della sua carta d’identità e scrive: “mi sono appena accorta che mi è scaduta la carta d’identità”. Uno dei primi commenti che arriva è proprio quello del giovane Saluta Andonio, all’anagrafe Marco Morrone, 16 anni. Saluta Andonio ha commentato in questo modo: “Ciao Nonna”, e ci piazza un cuore. La bella Nina, dopo appena un minuto, ha risposto in questo modo: "Sì vieni a casa che ti preparo qualcosa… sei sciupato". Marco Morrone rilancia subito: "Se eri tutta carne mi mangiavo volentieri anche te, peccato che non digerisco il silicone". A questo scoppia la solita guerra tra le migliaia di suoi fan. Sotto il post si possono leggere commenti di una volgarità altissima, battaglie a colpi di insulti. Riportiamo un botta e risposta tra in un commento: "Perché insultare o comunque deridere un ragazzo che a te personalmente non ha fatto nulla? Boh, c’è sta moda di farsi fighi smerdando gli altri senza che gli altri abbiano fatto nulla poi… bella moda del cazzo"; lei subito risponde: "Forse ti sei perso il fatto che mi ha rotto il cazzo con 18 commenti nell’ultimo mese?". Una vera e propria guerra infinita.

Ma la storia non si frena qui, perchè Marco Morrone decide di scrivere un lungo post sulla sua pagina Facebook "Io non so cosa vuole da me questa signora ??o forse sì , un po' di pubblicità , perché è da qualche mese che pubblica cose su di me , ma arrivare a fare apologia del fascismo usando la mia immagine è davvero troppo cara Nina ti conviene lasciar perdere questi argomenti , perché se davvero esisteva ancora il fascismo tu a quest'ora non saresti in Italia a fare le ma..... rionette saluta ninaaaaaaa p.s il foto montaggio di che Guevara potevi risparmiartelo, perché i morti non si toccano ?? e inoltre voglio precisarti che tantissimi Italiani compreso mio nonno e tanti nonni dei ragazzi che stanno qui hanno versato tanto sangue per rendere l'Italia libera , che poi quelli come te l'hanno rovinata e navutru paru di manichi se non capisci L'ultima fase fattela tradurre da corona quando vai al colloquio tanto lui è siciliano"

© Riproduzione Riservata.