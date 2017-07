OUT OF SIGHT-GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO/ Su Canale 5 il film con George Clooney (oggi, 12 luglio 2017)

Out of sight - Gli opposti si attraggono

Out of sight - Gli opposti si attraggono, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 23.10. Una pellicola americana di genere commedia che è stata realizzata nel 1998 prodotta da Danny DeVito e Barry Sonnefeld con la regia di Steven Soderbergh mentre nel cast troviamo George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames e Steve Zahn. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

La pellicola vede come protagonista un malvivente di nome Jack Foley (George Clooney) specializzato in rapine in banche che ha come caratteristica principale quella di non voler fare ricorso alla violenza. Infatti è noto per essere una sorta di ladro educato che quando si presenta in banche non usa metodi violenti ma con eleganza si fa consegnare tutto il denaro presente. Ciò però di certo non lo rende un ladro furbo o scaltro tant’è che le sue rapine quasi mai si concludono con un successo e passa la sua vita ad entrare ed uscire dal carcere. In questo momento si trova in Florida, nel carcere di Glades dove sta progettando l’evasione con la collaborazione di altri detenuti.

Arrivato il giorno dell’evasione, tutto è pronto ma proprio nel momento della fuga qualcosa non va per il verso giusto. Per fortuna però sia Jack che il basista Buddy (Ving Rhames) riescono a scappare, non facendosi prendere dalla polizia.

I due decidono allora di lasciare Miami e di recarsi a Detroit, nel frattempo però si imbattono nella persona che stava mandando all’aria la loro fuga. Si tratta di una donna di nome Karen (Jennifer Lopez) che è uno sceriffo federale e che sta recandosi in carcere per un mandato di comparizione. Jack rimane immediatamente affascinato da Karen ma ciò nonostante viene deciso di lasciarla andare per la sua strada. Arrivati a Detroit, sia Jack che Buddy iniziano ad organizzare un nuovo colpo ma qui Jack non riesce a fermare l’istinto di doversi mettere in contatto con Karen e quindi pur sapendo che è un errore non può far a meno di cercarla costantemente. Infine quando Jack viene nuovamente arrestato, lo sceriffo Karen fa sì che le venga affidato il compito di prendere in custodia il furgone su cui vi è Jack che deve essere trasportato nel nuovo carcere.

