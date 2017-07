Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 12 luglio 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 12 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

I SEGNI AL TOP - Andiamo a vedere i segni zodiacali che si possono considerare top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Questo mercoledì è importante per la Bilancia, chi vuole può prendere una grande decisione può farlo. Entro la prima metà di ottobre ha la capacità per fare delle richieste. In amore ci vuole più chiarezza, ma luglio è il mese migliore per i giovani innamorati. Da oggi qualcuno si sentirà più forte per quanto riguarda lo Scorpione. Sta per iniziare un nuovo progetto oppure gli sarà data un'opportunità per cambiare. A partire dal 10 di ottobre in qualche modo si dovranno fare delle scelte, anche in amore. Molti avranno voglia di liberare il proprio amore per l'Acquario. Vuole vivere tante cose e non si accontenta di una notte d'amore. Giove ottimo aiuta chi può e vuole avere un figlio. Possono esserci delle preoccupazioni per una persona di casa che è stata male.

GIORNATA "NERA" PER... - Passiamo ai segni flop nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Questa di mercoledì è una giornata un po' frastornata per i Gemelli. Molti dovranno risolvere un piccolo problema e rilassarsi. Chi vede che c'è questa tensione non deve attivare polemiche in più. Sabato e domenica saranno giornate migliori. Chi ha vissuto una separazione di recente deve trovare un punto di accordo. Per la Vergine invece quella di oggi potrebbe essere una giornata un po' faticosa. Bisognerà stare attenti alle amicizie e ai piccoli conflitti che possono nascere anche in maniera banale. Da sabato ci sarà un recupero, ma per 3 giorni non bisogna stressare il fisico. Ci vuole un po' più di cura per l'alimentazione. Bisognerebbe cercare di evitare contrasti tra mercoledì e venerdì per il Sagittario. Questa sarà una giornata un po' pesante per l'amore. Chi non ha un sentimento è nervoso e sente questa mancanza più forte rispetto ai mesi passati, ma ci si può consolare con un'avventura. Attenzione nei rapporti in crisi perché qualcuno potrebbe scoprire una verità nascosta.

OROSCOPO IN PILLOLE - Come ogni giorno anche oggi, mercoledì 12 luglio 2017, torna l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete vive una settimana che può procedere in maniera interessante, ma deve evitare inutili distrazioni. I Gemelli sono un po' frastornati e non riescono a trovare la loro strada. Il Cancro invece vede un bel recupero in corso con la possibilità di regalarsi anche l'opportunità di fare viaggi e di conoscere persone. Si può vivere anche affidandosi alle proprie capacità e potrebbe trovare grande disponibilità nell'amore come momento di grande soddisfazione. Il Sagittario deve evitare continuai contrasti con altri segni che possono portare dei problemi. Ci saranno delle buone notizie nei prossimi tre mesi per il Capricorno che quindi deve andare per la sua strada, avere pazienza e riuscire sempre e comunque a trovare i giusti punti di riferimento nella sua vita.

© Riproduzione Riservata.