Paulo Dybala e Antonella Cavalieri in crisi?/ Coppia al capolinea per i social per via i Oriana Sabatini?

Dybala

TRA PAULO DYBALA E ANTONELLA CAVALIERI SPUNTA ORIANA SABATINI

Paulo Dybala e Antonella Cavalieri in crisi? Questi sono i rumors del momento e a laggere i commenti social soprattutto sotto le foto della bella mora, tutto lascia pensare che sia così. Mentre il campione si sta ancora godendo l’ultimo scampolo di vacanze e presto tornerà a Torino, la modella aveva deciso di seguirlo iscrivendosi alla facoltà di Economia e Commercio senza rinunciare alla sua lanciatissima carriera di modello. Fin qui tutto ok se non fosse che, negli ultimi giorni, si è parlato di una crisi e di una rottura definitiva ancora non confermata ufficialmente dai due interessati.

Al momento sui social tutto tace, almeno per quel che riguarda dichiarazioni ufficiali, ma i commenti dei fan sembrano spiegare bene quello che è successo in queste settimane. Mentre lui ha optato per vacanze in Argentina, lei è in giro per il mondo dividendosi tra Buenos Aires, New York e Miami. Sono una separazione prima di un ritorno insieme a partire da settembre o qualcosa di più? La loro ultima immagine insieme risale al 23 giugno scorso all’aeroporto in attesa di imbarcarsi in aereo ma negli ultimi tempi lei è apparsa solo in compagnia delle amiche che continuano ad invitarla ad essere forte e andare avanti per la sua strada (con tanto di like da parte di lei). Come se non bastasse, la modella ha smesso di seguire il calciatore sui social mentre quest'ultimo, intanto, ha messo alcuni like alle foto di Oriana Sabatini (da poco single dopo la rottura con l'attore Julián Serrano).

© Riproduzione Riservata.