QUENTIN TARANTINO/ Il cantiere un nuovo film su Charles Manson: Brad Pitt nel cast?

Brad Pitt nel nuovo film di Tarantino?

QUENTIN TARANTINO E IL SUO NUOVO FILM SU CHARLES MANSON

Quando si parla di Quentin Tarantino e di un suo nuovo progetto l'interesse degli appassionati di cinema è assicurato. Ma se ad esso aggiungiamo la notizia di un film riguardante una delle vicende che più di ogni altra ha sconvolto gli americani in passato, l'attenzione è persino maggiore. Sembra infatti che uno dei registi più amati di sempre abbia in programma una nuova pellicola che racconterà gli efferati delitti di Charlos Manson, compreso quello più famoso di tutti ovvero la morte di Sharon Tate. Per il momento non si conoscono i tempi di questo nuovo lavoro, ancora in fase di elaborazione. Non ci sono dubbi riguardo il fatto che esso avrà bisogno ancora di qualche mese per l'inizio ufficiale delle riprese e qualche anno per il suo accesso nelle sale cinematografiche.

La curiosità è molto alta anche per quanto riguarda i nomi del cast, che dovranno essere di tutto rispetto: si fa insistente il rumor secondo il quale Quentin Tarantino chiederà la collaborazione di Brad Pitt, con il quale in passato aveva già lavorato in Bastardi senza Gloria. Tra gli altri volti celebri vengono segnalati Jennifer Lawrence e Margot Robbie, che quasi sicuramente avrà il difficile compito di interpretare Sharon Tate. Nessun dubbio sulla presenza nel cast di Samuel L. Jackson, presenza costante in tutti gli ultimi lavori del regista americano.

