Riccardo Ciappesoni/ Dopo Temptation Island pronto a tornare a Uomini e Donne?

Riccardo Ciappesoni da temptation Island

Riccardo Ciappesoni, dopo essere stato tentatore a Temptation Island è pronto a tornare a Uomini e Donne come tronista?

Continua l'avventura in tv di Riccardo Ciappesoni. Lo abbiamo conosciuto al Contadino cerca moglie, lo show condotto da Ilenia Lazzarin, nota attrice di Un Posto al Sole, che vede alcuni contadini cercare l'amore tra le proprie campagne. "Lo scorso anno ho partecipato a Il Contadino Cerca Moglie perché si trattava di un’avventura nuova e, attraverso quella, oltre che mettermi in gioco - ha raccontato Riccardo in un'intervista a Isa e Chia - sapevo che avrei potuto far capire alla gente che, anche se faccio il modello, ho i piedi ben piantati a terra e il lavoro non mi ha mai spaventato, tanto che io il contadino lo faccio davvero nella vita di tutti i giorni! È stata un’esperienza simpatica, ma anche molto stancante". Riccardo Ciappesoni ha 28 anni è di Lecco e infatti possiede una azienda agricola di 320 vacche da latte.

Riccardo dopo un'avventura a Uomini e Donne dove ha ricevuto un'altra batosta dalla tronista Desirée Popper, lo rivediamo a Temptation Island dove si sta istaurando un ottimo feeling con Selvaggia Roma, fidanzata di Francesco Chiofalo. Riccardo Ciappesoni è un ragazzo tranquillo, affascinante e con un forte desiderio di trovare l'amore, tanto da aver dichiarato di essere pronto anche a tornare a Uomini e Donne: "Sì, certo che tornerei… e lo farei semplicemente da Riccardo Ciappesoni: il ‘ruolo’ ha l’importanza che vuoi dargli tu" ha confessato l'ex corteggiatore oggi tentatore.

