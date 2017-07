SHADES OF BLUE / Anticipazioni seconda puntata 12 luglio: Harlee sempre più in difficoltà

Shades of Blues

I TRE NUOVI EPISODI: NON MI RICONOSCO, UGUALI MA OPPOSTI, LA CADUTA

Shades of Blue, la serie tv con Jennifer Lopez, torna in onda questa sera con la seconda puntata. Dopo un esordio non entusiasmante e che ha raccolto davanti ai teleschermi 1.796.000 spettatori con uno share pari al 9,9 %, la seconda puntata riuscirà a convivere maggiormente i telespettatori della rete ammiraglia della Mediaset? Gli episodi della serie sono in totale 13. Il primo episodio della seconda puntata s’intitola “Non mi riconosco”. Loman, dopo aver ucciso un uomo, è pieno di sensi di colpa per aver ucciso un uomo disarmato. Lancia così la pistola nel vuoto ma poi si pente e sale sul muretto nel tentativo di recuperarla. In quel momento passa una volante che pensa che voglia togliersi la vita. La squadra, poi, va a recuperarlo. Nel frattempo, Wozniak ha un incidente e incarica Harlee di occuparsi di un affare ovvero portare un furgone, apparentemente vuoto. In realtà, nel fondo del furgone ci sono esplosivi e macchine per contare banconote.

Nel secondo episodio, intitolato “Uguali ma opposti”, Wozniak è sicuro che nel suo gruppo ci sia una talpa. Harlee fa installare delle telecamere nascoste nell’appartamento di Stahl da Caddie mentre Wozniak, messo in ridicolo da Raul, giura vendetta. Nel terzo episodio, dal titolo “La caduta”, Harlee viene a sapere che Frank Kovach è il responsabile di Rita Martin. Harlee decide di andare a parlarci. L’uomo, pensando di essere stato venduto dall’ex moglie, rapisce il figlio. Wozniak decide di proporre uno scambio a Frank: la fuga per il figlio. L’uomo accetterà?

