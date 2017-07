SORPRESI DALL'AMORE/ Su Canale 5 il film con Hilarie Burton (oggi, 12 luglio 2017)

Sorpresi dall'amore

- Sorpresi dall'amore, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genere commedia sentimentale con il titolo in lingua originale Surprised of Love che è stata realizzata nel 2015 per il passaggio direttamente in televisivo ed è stata girata in Canada per la regia di Robert Iscove mentre nel cast sono presenti gli attori Hilarie Burton, Paul Campbell, Malcolm Stewart, Wanda Cannon e Leanne Lapp. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DI SORPRESI DALL'AMORE -

Il film vede come protagonista una giovane donna in carriera di nome Josie Mayfried (Hilarie Burton) che ha deciso di portare avanti l’azienda di famiglia e quindi ora lavora nella fabbrica di pentole che suo padre Joseph ha tirato su per molti anni. Josie è fidanzata felicemente con Richard e crede che sia l’uomo della sua vita con il quale costruire una famiglia. Tuttavia, nonostante Josie dice di essere molto felice con lui, i suoi genitori Claire e Joseph non credono affatto che Richard sia l’uomo giusto per lei. Un giorno è il destino a muovere le carte quando fa incontrare Josie con un amico di vecchia data, un certo Gridley che poi è stato anche un suo ex fidanzatino dei tempi del liceo.

Josie rimane affascinata da questo incontro e da come Gridley sia diventato ed inizia a fantasticare su come sarebbe stata la sua vita se avesse continuato tempo fa la sua relazione con il ragazzo. Richard, essendosi reso conto che quest’incontro non ha lasciato indifferente la sua fidanzata Josie e intuendo che per i futuri suoceri Gridley è quello che ritengono il ragazzo perfetto per la loro figlia, decide di fare qualche cosa per non rischiare di perdere per sempre Josie.

L’occasione secondo Richard si presenta nel giorno dell’anniversario dei genitori di Josie. Il suo piano consiste di convincere Josie a farsi accompagnare da Gridley al ricevimento così Claire e Joseph vedendo con che razza di fidanzato si sia presentata la loro figlia, si convincano che proprio Richard è l’uomo giusto per lei. Arrivato il giorno dell’anniversario, però le cose non andranno esattamente come Richard aveva previsto, in quanto tra Gridley e Josie vi è una certa sintonia che salta agli occhi di tutti e di cui la stessa Josie prende coscienza. Questo sentimento che sta nascendo in lei le farà mettere in discussione tutta la sua vita.

