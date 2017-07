STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Shades of Blu (mercoledì, 12 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 12 LUGLIO 2017

Per la prima serata di oggi, mercoledì 12 luglio 2017, la programmazione dei canali Mediaset è ormai nel proprio pieno svolgimento e il caldo avvolge ormai tutta Italia. Non c'è quindi niente di meglio che sedersi davanti alla televisione in questa serata e vedere cosa ci propone Mediaset. La rete più importante del gruppo, ovvero Canale 5, offre una serie tv con Jennifer Lopez e poi un film sempre con la famosa attrice. Su Italia 1 e Rete 4 spazio invece a dei film in prime time, mentre la scelta per quanto concerne la seconda serata vede le due rete differenziarsi, visto che Italia 1 sceglie la musica e Rete 4 un altro film.

La 5 e Mediaset Extra invece ritengono che la soluzione migliore per passare questa serata sia il divertimento, dato da un reality show da un lato e da un game show dall'altro. Molto interessanti sono anche le proposte messe in campo da altri due importanti canali del gruppo Mediaset, ovvero Iris e Italia 2. La prima propone un film di Woody Allen, mentre la seconda invita tutti i fan di The Flash a fare un ripasso delle vecchie puntate. Top Crime opta da par suo per una serie crime di quelle che in Italia non hanno troppo attecchito, mentre Boing sceglie una tipica serie per ragazzi.

A vincere dovrebbe essere, senza troppa fatica, Canale 5. Il motivo è ovviamente Jennifer Lopez, che è sempre un ottimo richiamo per il pubblico. Fatta questa prima panoramica sui programmi offerti dalle reti Mediaset in questa serata del 12 luglio, vediamo meglio le diverse proposte.

Canale 5 ha deciso per stasera di affidarsi ad una serie tv americana dove la protagonista assoluta è Jennifer Lopez. Il riferimento è a Shades of Blue. Questa serie è arrivata già alla seconda annata negli Stati Uniti ed è stata una delle sorprese più recenti nel panorama televisivo statunitense. Stasera Canale 5 darà modo di vedere la quinta e la sesta puntata di questa serie, che senza ombra di dubbio è un ottimo riempitivo estivo per chi ama le serie tv. Italia 1 invece, strizza l'occhio in un colpo solo agli amanti del rock e a quelli delle commedie. Come ci riesce? Grazie al film I Love Rock Radio, pellicola che vede alla regia un nome importante come quello di Richard Curtis ed un cast di primissimo livello in cui primeggia la figura di Philip Seymour Hoffman.

La storia raccontata si svolge negli anni '60 in Regno Unito e si caratterizza per il fatto di essere un vero e proprio omaggio alle radio pirata di quegli anni. Rete 4 invece sceglie in un certo qual modo la storia del cinema, visto che propone un film del 1996 dal titolo Twister, con Helen Hunt.

Il film, che ha incassato quasi 500 milioni di dollari, racconta di un devastante tornado che si abbatte sugli USA, ma è passato alla storia per essere stato il primo film uscito in DVD. La5 e Mediaset Extra scelgono chi un reality chi un game show. Il denominatore comune è il fatto che sia Tempation Island che The Winner is saranno in replica.

Scelte differenti anche per Iris e Italia 2, perchè se la prima sceglie uno degli ultimi film frutto della ormai lunga collaborazione tra Woody Allen e Scarlett Johansson, ovvero Vicky Cristina Barcelona, Italia 2 sceglie delle repliche di The Flash. E sempre di serie tv si parla su Top Crime, dove lo spazio del prime time è occupato da Rizzoli & Isles. L'ultimo canale di cui dire è come sempre Boing, che conferma il suo essere rete per ragazzi anche in questa calda serata, visto che sul canale sarà visibile l'ennesimo divertente episodio di Io sono Franky.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21:10 Shades of Blue, serie tv

Italia Uno ore 21:15 I love Radio Rock, film

Rete 4 ore 21:15 Twister, film

La 5 ore 21:15 Tempation Island

Mediaset Extra ore 21:15 The Winner is, game show

Iris ore 21:00 Vicky Cristina Barcellona, film

Italia 2 ore 21:10 The Flash, serie tv

Top Crime ore 21:10 Rizzoli & Isles, serie tv

Boing ore 21:00 Io sono Franky, serie tv.

© Riproduzione Riservata.