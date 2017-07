STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Superquark e Squadra speciale cobra 11 (martedì, 12 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 12 LUGLIO 2017.

Per la prima serata di oggi, mercoledì 12 luglio 2017, la programmazione si presenta abbasta varia quella di casa Rai con le tante proposte fatte dai canali per i suoi telespettatori, tra documentari, serie tv, film d'azione, commedia, thriller e ancora programmi musicali, saranno accontentati davvero tutti i gusti. Ma diamo un'occhiata a quello che ci aspetta stasera. Rai Uno apre la sua prima serata con il documentario Superquark, Rai 2 invece, non si fa scappare occasione di mandare in onda la serie tv Squadra speciale Cobra 11 mentre Rai 3 da il solito appuntamento settimanale con il programma d'inchiesta Chi l'ha visto?. Azione e thriller sono le proposte della prima serata di Rai 4 e Rai Movie, mentre un programma musicale e ancora serie tv faranno da padroni su Rai 5 e Rai Premium. ;a vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Si parte con due documentari. Su Rai Uno Piero Angela conduce la quarta puntata del suo programma Superquark, in onda dal 1995, l'ultima puntata è stata dedicata all'amicizia. A seguire Speciale Overland 18, una puntata dedicata alle strade dell'Islam, percorrendo il centro dell'Asia e anche il Medio Oriente, illustrando la situazione attuale di quelle terre insicure e rischiose. La voce di Beppe e Filippo Tenti ci guiderà nell'avventura tra passato e presente. Su Rai Due la serie tv Squadra speciale Cobra 11, Hanna deve essere liberata dal commissario Kruger, che vuole consegnare il riscatto a due ambientalisti.

Subito dopo Baets Motel, serie tv ispirata ad alcuni personaggi di Hitchcock e Bloch, basata su Norman e sua madre, che dopo la morte del coniuge acquista un motel nel quale prima notte in cui vi si trasferirono, uccise un uomo che tentò di violentarla e lo buttò in mare, ma presto in città si accorgeranno della loro assenza. Su Rai Tre puntata speciale del programma Chi l'ha visto? alla ricerca di persone non ancora trovate. Subito dopo Woody Allen e la sua commedia Pallottole a Broadway. David è un giovane che vorrebbe diventare famoso, ma per sfondare ha bisogno dei soldi di un gangster che sceglierà anche l'attrice per la sua commedia, una ragazza incapace alla quale viene affiancata una vera attrice. The Wave, su Rai 4, racconta di un disastro. Kristian, esperto geologo, si trasferisce per un lavoro assieme alla famiglia, ma dovrà presto fare i conti con il terreno ed evitare un disastro in dieci minuti.

Nella serata di Rai 5 musica di qualità, con il documentario Foo fighter - sonic highways diretto e ideato da Dave Grohl in persona. In ogni puntata si racconterà di una città, parlando della scena musicale, interviste e avvenimenti. Su Rai Movie Everly, un film non accettato dalla critica e definito addirittura furbo. Una ragazza rimasta senza nulla è rinchiusa nel suo appartamento, dove dovrà far fronte a degli assassini inviati dall'ex fidanzato. Infine Velvet. Alla fine degli anni cinquanta nasce la storia d'amore tra Anna e Alberto in una casa di moda a Madrid. Un amore che sarà da subito intralciato dalle loro famiglie, ma Anna, sarta nella galleria, sacrifica il suo amore per il proprietario della stessa, chiedendogli di sposare una ricca donna spagnola. I due non riusciranno a dirsi addio.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.30 "Superquark", documentario

ore 23.45 "Speciale Overland 18", documentario

Rai Due ore 21.15 "Squadra speciale cobra 11", poliziesco

ore 23.55 "Bates Motel", serie tv

Rai Tre ore 21.20 "Speciale Chi l'ha visto?", cronaca

ore 00.00 "Pallottole su Broadway", commedia

Rai 4 ore 21.10 "Bolgen - The Wave", azione

Rai 5 ore 21.15 "Foo fighter - sonic highways", musicale

Rai Movie ore 21.10 "Everly"

Rai Premium ore 21.20 "Velvet 4".

