STEFANO DE MARTINO/ News: lui e Belen Rodriguez a passeggio con il figlio Santiago, foto (oggi, 12 luglio)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO E BELEN VICINI

Stefano De Martino continua ad essere uno dei protagonisti del gossip dell'estate 2017 grazie al suo presunto ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez. Il ballerino ha deciso di trascorrere le vacanze ad Ibiza, proprio come la showgirl, per trascorrere la maggior parte del tempo possibile insieme al figlio Santiago. Fino a qui non c'è nulla di male, se non fosse che in varie circostanze i due coniugi separati sono stati visti passeggiare con il piccolo, dimostrando di avere superato ogni ostilità. Dopo avere visto le foto del settimanale Chi nel quale Belen e Stefano appaiono sorridenti insieme a Santi, qualche ora fa è arrivata anche una nuova conferma del tempo trascorso insieme dalla ex coppia.

Il profilo Instagram di Le perle ha pubblicato una foto nella quale il ballerino e la showgirl appaiono mentre passeggiano per le vie di Ibiza insieme al figlio e alcuni amici (clicca qui per vedere lo scatto in questione). Insieme a loro non c'è Andrea Iannone, presente a sua volta nell'Isola delle Baleari, che secondo insistenti rumors non avrebbe affatto gradito questa frequentazione tra la fidanzata e l'ex marito. Negli ultimi giorni Stefano ha fatto comunque ritorno in Italia dove è impegnato in alcune serate nei pressi di Gallipoli. Sarà l'occasione giusta per ridare spazio alla pace tra la show girl e il pilota di MotoGp?

