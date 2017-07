Sandro Piccinini lascia Mediaset / Arriva l'annuncio: "Separazione ufficiale da Premium, ma..."

Sandro Piccinini

Sandro Piccinini lascia Mediaset! Arriva l'annuncio del noto cronista: "Ufficiale la separazione amichevole da Premium"

Annuncio importate del giornalista Sandro Piccinini attraverso twitter: "Ufficiale la separazione amichevole da Premium, ma confermo che farò tutte le partite di Champions su Canale5". Confermate quindi le indiscrezioni dei giorni scorsi riguardo la possibile separazione da Mediaset. Il telecronista, 59 anni,è diventato famoso per le frasi entrate nel cuore di tutti gli italiani: "Sciabolata morbida", "Non va!", "Brivido", "Numero", "Mucchio selvaggio". Il suo è solo un addio parziale con Mediaset, azienda per la quale lavora addirittura dalla stagione 1989/1990. Per l'ultimo anno di trasmissione in esclusiva della Champions League, il gruppo guidato da Piersilvio Berlusconi ha convinto comunque Piccinini a proseguire almeno ancora per una stagione il suo rapporto con il Mediaset. La sua collaborazione si limiterà a poche partite.

Ricordiamo che nel 1998 ha lanciato e condotto la trasmissione della domenica calcistica che lo fa conoscere al grande pubblico, Controcampo, che diventa subito rivale della Domenica Sportiva. Dopo nove anni di conduzione con ottimi risultati di ascolti, il 14 maggio 2006, nel corso dell'ultima puntata della stagione 2005-06, Piccinini annuncia l'addio alla trasmissione da lui portata in alto. Un addio che fa male a tutti gli appassionati della palla rotonda.

