Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni: Paul milionario, Elena in manette?

Squadra Speciale Cobra 11 torna in onda questa sera con due nuovi episodi. Gli ascolti della scorsa settimana sono stati tiepidi ma gli agenti Semir e Paul sono pronti ad affrontare nuove indagini, anche a costo di mettere in pericolo la propria vita. Nel primo episodio della puntata in onda questa sera, dal titolo “Giorno di paga”, Paul finge di essere un milionario per incastrare e arrestare Elena, una truffatrice che, però, è davvero furba. La donna, infatti, cambia continuamente aspetto non dando mai punti di riferimento agli agenti. Come rivela il sito Optimaitalia, tale episodio è stato girato in parte nel casinò di Wiesbaden.

Nel secondo episodio, dal titolo “Trucchi del mestiere”, Semir e Paul sono alle prese con il problema dell’immigrazione clandestina. I due agenti, infatti, fermano in autostrada un furgone carico di clandestini. Tra gli immigrati c’è anche la giovane Jamila che ha un segreto da custodire. La puntata di Squadra Speciale Cobra 11, oltre che su Raidue, sarà visibile anche in streaming su pc, tablet o smartphone. Per vederla basta collegarsi sul portale di RaiPlay oppure, in alternativa, scaricare l’applicazione ufficiale.

