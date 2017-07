Superquark, Piero Angela / Anticipazioni 12 luglio: viaggio nella trasgressione

Superquark

SUPERQUARK CON PIERO ANGELA, NEWS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 LUGLIO 2017

Torna l'appuntamento con la scienza sulla prima rete della televisione di Stato con una nuova puntata di Superquark. Questa sera, Piero Angela ci condurrà nel mondo della trasgressione con una puntata intitolata “Occhio alla spia”. Anche gli animali, spesso, si comportano in modo strano. Cosa accade, dunque, tra gli animali più trasgressivi? Il viaggio porterà il pubblico di Raiuno alla scoperta di alcune specie di animali che, spesso, commettono anche azioni criminali. In India, la Spia Piccolo Macaco è pronta a rimettere a posto l’anarchia che regna sovrana. In Senagal, la Spia Testuggine riprende un giovane scimpanzè che si era appartato con una femmina e rimesso al suo posto. Anche nel mondo marino ci sono trasgressioni come la Spia Pesce Palla che viene passata di bocca in bocca tra giovani delfini malandrini.

Si passa, poi, allo studio dei vulcani. Un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Napoli spiegheranno come si tiene sotto controllo un vulcano. In studio, poi, Piero Angela seguirà un esperimento con Paco Lanciano.

Spazio, poi, al cervello umano. Durante la serata verrà mostrato lo studio condotto alla Northwestern University di Chicago. I ricercatori hanno scoperto che il cervello degli over 90 riserva molte sorprese. Il corpo e il cervello, infatti, invecchierebbero a velocità diverse. A spiegare tutto sarà Barbara Bernardini che è andata a Chicago per capire i segreti delle menti che sanno rimanere giovani.

© Riproduzione Riservata.