TEMPTATION ISLAND 2017/ Anticipazioni e news: Selvaggia e Francesco, tutto finito?

Temptation Island 2017

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: SELVAGGIA E FRANCESCO SI SONO LASCIATI? - Temptation Island 2017 è ormai entrato nel vivo. Dopo la messa in onda della terza puntata, le dinamiche delle coppie cominciano ad essere chiare. Dopo l’addio di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo che hanno lasciato insieme il villaggio dell’amore, in gioco sono rimasti Selvaggia e Francesco, Valeria e Alessio, Ruben e Francesca, Veronica e Antonio, Nicola e Sara. Tra le coppie più in crisi c’è sicuramente quella di Selvaggia e Francesco. I due, nel corso della scorsa puntata, si sono lanciate accuse durissime rinfacciandosi le spese del proprio rapporto. Francesco, infatti, ha accusato Selvaggia di spendere troppo e di averlo ridotto sul lastrico. Parole durissime che hanno fatto infuriare la Roma che, con le amiche, ha rivelato di lavorare nell’attività che hanno aperto insieme e di non ricevere stipendio.

Francesco, inoltre, ha messo in piazza anche un altro aspetto della sua relazione con Selvaggia. In particolare, Chiofalo ha detto: “Se lo facciamo 2 volte al mese è anche tanto”. La ragazza, dopo aver visto la puntata da casa, si è lasciata andare ad uno sfogo e sui social ha scritto: “Il punto più basso in ogni relazione è spiattellare in giro la qualità e quantità del sesso: lì diventi un poraccio”. Lo screen di questo testo è stato pubblicato sul profilo Instagram di Selvaggia che ha poi aggiunto: “A testa alta”. Tra Selvaggia e Francesco, dunque, è tutto finito?

