THE HALCYON / Anticipazioni terza puntata 18 luglio 2017: Emma-Freddie e le altre coppie dell’hotel

The Halcyon

THE HALCYON, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 18 LUGLIO 2017

La guerra è ormai sempre più vicina a Londra e all’Halcyon, tanto che le anticipazioni della terza puntata della serie inglese, che andrà in onda martedì 18 luglio, dicono che un ricevimento nuziale in programma nell’hotel dovrà essere spostato negli interrati. Betsey sembra però intenzionata a rischiare e rimanere in superficie. Sonny le starà vicino e tra i due ci sarà un bacio. La storia tra Freddie ed Emma, invece, non è tanto semplice. Hamilton, infatti, continua a essere impegnato in prima linea nel conflitto e così la ragazza, dopo aver convinto O’Hara a restare a Londra portandolo in ospedale, decide di arruolarsi come infermiera volontaria, forse anche timorosa che il suo amato possa trovarsi ad avere bisogno di lei.

Lady Hamilton continua invece a frequentare Lucian e sembra determinata a non farsi frenare dal fatto che qualcuno potrà giudicarla male. L’uomo sembra però avere qualcosa da nascondere e qualcuno pare averlo capito. Resta invece da capire cosa succedere a Toby. Si è infatti capito che il barman ha un debole per lui, ma non è invece chiaro se Hamilton apprezzi realmente il suo interessamento e sia pronto a sfidare i pregiudizi della gente.

© Riproduzione Riservata.